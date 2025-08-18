IOSToken (IOST) reaalajas hind on $ 0.003635. Viimase 24 tunni jooksul IOST kaubeldud madalaim $ 0.003587 ja kõrgeim $ 0.003675 näitab aktiivset turu volatiivsust. IOSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13649600744247437 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00156203910694.
Lüliajalise tootluse osas on IOST muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IOSToken (IOST) – turuteave
IOSToken praegune turukapitalisatsioon on $ 99.76M$ 167.59K 24 tunnise kauplemismahuga. IOST ringlev varu on 27.44B, mille koguvaru on 46392752438. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 327.15M.
IOSToken (IOST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IOSToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002563
-0.70%
30 päeva
$ -0.000077
-2.08%
60 päeva
$ +0.000431
+13.45%
90 päeva
$ -0.000188
-4.92%
IOSToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris IOST muutuse $ -0.00002563 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IOSToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000077 (-2.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IOSToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IOST $ +0.000431 (+13.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IOSToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000188 (-4.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.
IOSToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IOSToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IOST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IOSToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IOSToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IOSToken hinna ennustus (USD)
Kui palju on IOSToken (IOST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IOSToken (IOST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IOSToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IOSToken (IOST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IOST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IOSToken (IOST) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IOSToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IOSToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
