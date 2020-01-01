Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Immortal Rising 2 (IMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Immortal Rising 2 (IMT) teave Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Ametlik veebisait: https://immortalrising2.com/ Valge raamat: https://docs.immortalrising2.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Ostke IMT kohe!

Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Immortal Rising 2 (IMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Praegune hind: $ 0.004471 $ 0.004471 $ 0.004471 Lisateave Immortal Rising 2 (IMT) hinna kohta

Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMT tokeni tokenoomikat, avastage IMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IMT Kas olete huvitatud Immortal Rising 2 (IMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IMT MEXC-ist osta!

Immortal Rising 2 (IMT) hinna ajalugu IMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IMT hinna ajalugu kohe!

IMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IMT võiks suunduda? Meie IMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IMT tokeni hinna ennustust kohe!

