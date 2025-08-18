Mis on Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika

Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Immortal Rising 2 kohta Kui palju on Immortal Rising 2 (IMT) tänapäeval väärt? Reaalajas IMT hind USD on 0.004402 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IMT/USD hind? $ 0.004402 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IMT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Immortal Rising 2 turukapitalisatsioon? IMT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IMT ringlev varu? IMT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMT (ATH) hind? IMT saavutab ATH hinna summas 0.016477465242599076 USD . Mis oli kõigi aegade IMT madalaim (ATL) hind? IMT nägi ATL hinda summas 0.002325794475909858 USD . Milline on IMT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IMT kauplemismaht on $ 114.91K USD . Kas IMT sel aastal kõrgemale ka suundub? IMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMT hinna ennustust

