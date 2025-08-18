Rohkem infot IMT

Immortal Rising 2 hind(IMT)

$0.004402
$0.004402$0.004402
+5.53%1D
Immortal Rising 2 (IMT) reaalajas hinnagraafik
Immortal Rising 2 (IMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004072
$ 0.004072$ 0.004072
24 h madal
$ 0.004724
$ 0.004724$ 0.004724
24 h kõrge

$ 0.004072
$ 0.004072$ 0.004072

$ 0.004724
$ 0.004724$ 0.004724

$ 0.016477465242599076
$ 0.016477465242599076$ 0.016477465242599076

$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858

-0.66%

+5.53%

+0.45%

+0.45%

Immortal Rising 2 (IMT) reaalajas hind on $ 0.004402. Viimase 24 tunni jooksul IMT kaubeldud madalaim $ 0.004072 ja kõrgeim $ 0.004724 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.016477465242599076 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002325794475909858.

Lüliajalise tootluse osas on IMT muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, +5.53% 24 tunni vältel +0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Immortal Rising 2 (IMT) – turuteave

No.4071

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 114.91K
$ 114.91K$ 114.91K

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Immortal Rising 2 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 114.91K 24 tunnise kauplemismahuga. IMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.40M.

Immortal Rising 2 (IMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Immortal Rising 2 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00023067+5.53%
30 päeva$ -0.000341-7.19%
60 päeva$ -0.001259-22.24%
90 päeva$ -0.000797-15.33%
Immortal Rising 2 Hinnamuutus täna

Täna registreeris IMT muutuse $ +0.00023067 (+5.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Immortal Rising 2 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000341 (-7.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Immortal Rising 2 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMT $ -0.001259 (-22.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Immortal Rising 2 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000797 (-15.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Immortal Rising 2 (IMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Immortal Rising 2 hinnaajaloo lehte.

Mis on Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Immortal Rising 2 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Immortal Rising 2 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Immortal Rising 2 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Immortal Rising 2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Immortal Rising 2 (IMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Immortal Rising 2 (IMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Immortal Rising 2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Immortal Rising 2 hinna ennustust kohe!

Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika

Immortal Rising 2 (IMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Immortal Rising 2 (IMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Immortal Rising 2 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Immortal Rising 2 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IMT kohalike valuutade suhtes

Immortal Rising 2 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Immortal Rising 2 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Immortal Rising 2 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Immortal Rising 2 kohta

Kui palju on Immortal Rising 2 (IMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas IMT hind USD on 0.004402 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IMT/USD hind?
Praegune hind IMT/USD on $ 0.004402. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Immortal Rising 2 turukapitalisatsioon?
IMT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IMT ringlev varu?
IMT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMT (ATH) hind?
IMT saavutab ATH hinna summas 0.016477465242599076 USD.
Mis oli kõigi aegade IMT madalaim (ATL) hind?
IMT nägi ATL hinda summas 0.002325794475909858 USD.
Milline on IMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IMT kauplemismaht on $ 114.91K USD.
Kas IMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
IMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMT hinna ennustust.
Värsked uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

