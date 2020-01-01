MEET48 (IDOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MEET48 (IDOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MEET48 (IDOL) teave The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Ametlik veebisait: https://www.meet48.com Valge raamat: https://github.com/MEET48 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances Ostke IDOL kohe!

MEET48 (IDOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MEET48 (IDOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M Koguvaru: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Ringlev varu: $ 902.40M $ 902.40M $ 902.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.11M $ 62.11M $ 62.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.023 $ 0.023 $ 0.023 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 Praegune hind: $ 0.01294 $ 0.01294 $ 0.01294 Lisateave MEET48 (IDOL) hinna kohta

MEET48 (IDOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MEET48 (IDOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDOL tokeni tokenoomikat, avastage IDOL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IDOL Kas olete huvitatud MEET48 (IDOL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IDOL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IDOL MEXC-ist osta!

MEET48 (IDOL) hinna ajalugu IDOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IDOL hinna ajalugu kohe!

IDOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDOL võiks suunduda? Meie IDOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IDOL tokeni hinna ennustust kohe!

