Mis on HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform hinna ennustus (USD)

Kui palju on HashKey Platform (HSK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashKey Platform (HSK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashKey Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HashKey Platform (HSK) tokenoomika

HashKey Platform (HSK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HSK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HashKey Platform ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HashKey Platform võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on HashKey Platform (HSK) tänapäeval väärt? Reaalajas HSK hind USD on 0.5569 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HSK/USD hind? $ 0.5569 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HSK/USD on. Milline on HashKey Platform turukapitalisatsioon? HSK turukapitalisatsioon on $ 139.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HSK ringlev varu? HSK ringlev varu on 249.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HSK (ATH) hind? HSK saavutab ATH hinna summas 2.587574787960956 USD . Mis oli kõigi aegade HSK madalaim (ATL) hind? HSK nägi ATL hinda summas 0.24981610577534416 USD . Milline on HSK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HSK kauplemismaht on $ 300.92K USD .

HashKey Platform (HSK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

