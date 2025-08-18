Rohkem infot HSK

HashKey Platform hind(HSK)

1 HSK/USD reaalajas hind:

$0.5569
$0.5569
-0.66%1D
USD
HashKey Platform (HSK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:37 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5315
$ 0.5315
24 h madal
$ 0.5643
$ 0.5643
24 h kõrge

$ 0.5315
$ 0.5315

$ 0.5643
$ 0.5643

$ 2.587574787960956
$ 2.587574787960956

$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416

-0.82%

-0.66%

+6.60%

+6.60%

HashKey Platform (HSK) reaalajas hind on $ 0.5569. Viimase 24 tunni jooksul HSK kaubeldud madalaim $ 0.5315 ja kõrgeim $ 0.5643 näitab aktiivset turu volatiivsust. HSKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.587574787960956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24981610577534416.

Lüliajalise tootluse osas on HSK muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HashKey Platform (HSK) – turuteave

No.303

$ 139.21M
$ 139.21M

$ 300.92K
$ 300.92K

$ 556.90M
$ 556.90M

249.98M
249.98M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

24.99%

ETH

HashKey Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 139.21M $ 300.92K 24 tunnise kauplemismahuga. HSK ringlev varu on 249.98M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 556.90M.

HashKey Platform (HSK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HashKey Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0037-0.66%
30 päeva$ +0.0005+0.08%
60 päeva$ +0.2664+91.70%
90 päeva$ +0.2034+57.53%
HashKey Platform Hinnamuutus täna

Täna registreeris HSK muutuse $ -0.0037 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HashKey Platform 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0005 (+0.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HashKey Platform 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HSK $ +0.2664 (+91.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HashKey Platform 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2034 (+57.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HashKey Platform (HSK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HashKey Platform hinnaajaloo lehte.

Mis on HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HashKey Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HSK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HashKey Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HashKey Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HashKey Platform hinna ennustus (USD)

Kui palju on HashKey Platform (HSK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashKey Platform (HSK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashKey Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HashKey Platform hinna ennustust kohe!

HashKey Platform (HSK) tokenoomika

HashKey Platform (HSK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HSK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HashKey Platform (HSK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HashKey Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HashKey Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HSK kohalike valuutade suhtes

1 HashKey Platform(HSK)/VND
14,654.8235
1 HashKey Platform(HSK)/AUD
A$0.852057
1 HashKey Platform(HSK)/GBP
0.406537
1 HashKey Platform(HSK)/EUR
0.473365
1 HashKey Platform(HSK)/USD
$0.5569
1 HashKey Platform(HSK)/MYR
RM2.344549
1 HashKey Platform(HSK)/TRY
22.715951
1 HashKey Platform(HSK)/JPY
¥81.8643
1 HashKey Platform(HSK)/ARS
ARS$722.304869
1 HashKey Platform(HSK)/RUB
44.38493
1 HashKey Platform(HSK)/INR
48.734319
1 HashKey Platform(HSK)/IDR
Rp8,982.256807
1 HashKey Platform(HSK)/KRW
773.467272
1 HashKey Platform(HSK)/PHP
31.492695
1 HashKey Platform(HSK)/EGP
￡E.26.870425
1 HashKey Platform(HSK)/BRL
R$3.00726
1 HashKey Platform(HSK)/CAD
C$0.768522
1 HashKey Platform(HSK)/BDT
67.629936
1 HashKey Platform(HSK)/NGN
854.139806
1 HashKey Platform(HSK)/UAH
22.949849
1 HashKey Platform(HSK)/VES
Bs75.1815
1 HashKey Platform(HSK)/CLP
$536.8516
1 HashKey Platform(HSK)/PKR
Rs157.758632
1 HashKey Platform(HSK)/KZT
301.511229
1 HashKey Platform(HSK)/THB
฿18.032422
1 HashKey Platform(HSK)/TWD
NT$16.723707
1 HashKey Platform(HSK)/AED
د.إ2.043823
1 HashKey Platform(HSK)/CHF
Fr0.44552
1 HashKey Platform(HSK)/HKD
HK$4.354958
1 HashKey Platform(HSK)/AMD
֏212.880594
1 HashKey Platform(HSK)/MAD
.د.م5.006531
1 HashKey Platform(HSK)/MXN
$10.430737
1 HashKey Platform(HSK)/PLN
2.021547
1 HashKey Platform(HSK)/RON
лв2.405808
1 HashKey Platform(HSK)/SEK
kr5.312826
1 HashKey Platform(HSK)/BGN
лв0.930023
1 HashKey Platform(HSK)/HUF
Ft188.00944
1 HashKey Platform(HSK)/CZK
11.650348
1 HashKey Platform(HSK)/KWD
د.ك0.1698545
1 HashKey Platform(HSK)/ILS
1.876753
1 HashKey Platform(HSK)/NOK
kr5.658104
1 HashKey Platform(HSK)/NZD
$0.935592

HashKey Platform ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HashKey Platform võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HashKey Platform ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HashKey Platform kohta

Kui palju on HashKey Platform (HSK) tänapäeval väärt?
Reaalajas HSK hind USD on 0.5569 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HSK/USD hind?
Praegune hind HSK/USD on $ 0.5569. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HashKey Platform turukapitalisatsioon?
HSK turukapitalisatsioon on $ 139.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HSK ringlev varu?
HSK ringlev varu on 249.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HSK (ATH) hind?
HSK saavutab ATH hinna summas 2.587574787960956 USD.
Mis oli kõigi aegade HSK madalaim (ATL) hind?
HSK nägi ATL hinda summas 0.24981610577534416 USD.
Milline on HSK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HSK kauplemismaht on $ 300.92K USD.
Kas HSK sel aastal kõrgemale ka suundub?
HSK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HSK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:37 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HSK/USD kalkulaator

Summa

HSK
HSK
USD
USD

1 HSK = 0.5568 USD

Kauplemine: HSK

HSKUSDT
$0.5569
$0.5569
-0.71%

