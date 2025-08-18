HashKey Platform (HSK) reaalajas hind on $ 0.5569. Viimase 24 tunni jooksul HSK kaubeldud madalaim $ 0.5315 ja kõrgeim $ 0.5643 näitab aktiivset turu volatiivsust. HSKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.587574787960956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24981610577534416.
Lüliajalise tootluse osas on HSK muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HashKey Platform (HSK) – turuteave
HashKey Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 139.21M$ 300.92K 24 tunnise kauplemismahuga. HSK ringlev varu on 249.98M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 556.90M.
HashKey Platform (HSK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HashKey Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0037
-0.66%
30 päeva
$ +0.0005
+0.08%
60 päeva
$ +0.2664
+91.70%
90 päeva
$ +0.2034
+57.53%
HashKey Platform Hinnamuutus täna
Täna registreeris HSK muutuse $ -0.0037 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HashKey Platform 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0005 (+0.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HashKey Platform 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HSK $ +0.2664 (+91.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HashKey Platform 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2034 (+57.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HashKey Platform (HSK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.
HashKey Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HashKey Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HSK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HashKey Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HashKey Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HashKey Platform hinna ennustus (USD)
Kui palju on HashKey Platform (HSK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashKey Platform (HSK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashKey Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HashKey Platform (HSK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HSK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HashKey Platform (HSK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HashKey Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HashKey Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.