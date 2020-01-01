HashKey Platform (HSK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HashKey Platform (HSK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HashKey Platform (HSK) teave HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Ametlik veebisait: https://group.hashkey.com/en/hsk Valge raamat: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Ostke HSK kohe!

HashKey Platform (HSK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HashKey Platform (HSK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.89M $ 126.89M $ 126.89M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 249.98M $ 249.98M $ 249.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 507.60M $ 507.60M $ 507.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Kõigi aegade madalaim: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Praegune hind: $ 0.5076 $ 0.5076 $ 0.5076 Lisateave HashKey Platform (HSK) hinna kohta

HashKey Platform (HSK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HashKey Platform (HSK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HSK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HSK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HSK tokeni tokenoomikat, avastage HSK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HSK Kas olete huvitatud HashKey Platform (HSK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HSK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HSK MEXC-ist osta!

HashKey Platform (HSK) hinna ajalugu HSK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HSK hinna ajalugu kohe!

HSK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HSK võiks suunduda? Meie HSK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HSK tokeni hinna ennustust kohe!

