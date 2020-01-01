Hosky Token (HOSKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hosky Token (HOSKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hosky Token (HOSKY) teave Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Ametlik veebisait: https://hosky.io/ Valge raamat: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Plokiahela Explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Ostke HOSKY kohe!

Hosky Token (HOSKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hosky Token (HOSKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.89M $ 17.89M $ 17.89M Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.48M $ 78.48M $ 78.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Praegune hind: $ 0.000000078483 $ 0.000000078483 $ 0.000000078483 Lisateave Hosky Token (HOSKY) hinna kohta

Hosky Token (HOSKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hosky Token (HOSKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOSKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOSKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOSKY tokeni tokenoomikat, avastage HOSKY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOSKY Kas olete huvitatud Hosky Token (HOSKY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOSKY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOSKY MEXC-ist osta!

Hosky Token (HOSKY) hinna ajalugu HOSKY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOSKY hinna ajalugu kohe!

HOSKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOSKY võiks suunduda? Meie HOSKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOSKY tokeni hinna ennustust kohe!

