Centrifuge (CFG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Centrifuge (CFG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Centrifuge (CFG) teave Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Ametlik veebisait: https://centrifuge.io/ Valge raamat: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 Ostke CFG kohe!

Centrifuge (CFG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Centrifuge (CFG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 161.51M $ 161.51M $ 161.51M Koguvaru: $ 680.00M $ 680.00M $ 680.00M Ringlev varu: $ 563.93M $ 563.93M $ 563.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 194.75M $ 194.75M $ 194.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3792 $ 0.3792 $ 0.3792 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Praegune hind: $ 0.2864 $ 0.2864 $ 0.2864 Lisateave Centrifuge (CFG) hinna kohta

Centrifuge (CFG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Centrifuge (CFG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CFG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CFG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CFG tokeni tokenoomikat, avastage CFG tokeni reaalajas hinda!

Centrifuge (CFG) hinna ajalugu CFG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CFG hinna ajalugu kohe!

