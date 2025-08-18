Hosky Token (HOSKY) reaalajas hind on $ 0.000000086952. Viimase 24 tunni jooksul HOSKY kaubeldud madalaim $ 0.000000078 ja kõrgeim $ 0.000000089319 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOSKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000469432894668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000004215354442.
Lüliajalise tootluse osas on HOSKY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +8.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hosky Token (HOSKY) – turuteave
No.926
$ 19.83M
$ 19.83M$ 19.83M
$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K
$ 86.95M
$ 86.95M$ 86.95M
228.00T
228.00T 228.00T
1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001
22.79%
ADA
Hosky Token praegune turukapitalisatsioon on $ 19.83M$ 2.01K 24 tunnise kauplemismahuga. HOSKY ringlev varu on 228.00T, mille koguvaru on 1000000000000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.95M.
Hosky Token (HOSKY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hosky Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000000005921
+7.30%
60 päeva
$ +0.000000045539
+109.96%
90 päeva
$ +0.000000024712
+39.70%
Hosky Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOSKY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hosky Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000005921 (+7.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hosky Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOSKY $ +0.000000045539 (+109.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hosky Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000024712 (+39.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hosky Token (HOSKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.
Hosky Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hosky Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOSKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hosky Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hosky Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hosky Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hosky Token (HOSKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hosky Token (HOSKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hosky Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hosky Token (HOSKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOSKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hosky Token (HOSKY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hosky Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hosky Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.