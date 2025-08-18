Hoppy (HOPPY) reaalajas hind on $ 0.000020607. Viimase 24 tunni jooksul HOPPY kaubeldud madalaim $ 0.000020257 ja kõrgeim $ 0.000021441 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000348645327857043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001726464050057.
Lüliajalise tootluse osas on HOPPY muutunud +1.57% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -18.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hoppy (HOPPY) – turuteave
No.1207
$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M
$ 142.34K
$ 142.34K$ 142.34K
$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M
420.69B
420.69B 420.69B
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
100.00%
ETH
Hoppy praegune turukapitalisatsioon on $ 8.67M$ 142.34K 24 tunnise kauplemismahuga. HOPPY ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.67M.
Hoppy (HOPPY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hoppy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000042926
-2.04%
30 päeva
$ -0.000008
-27.97%
60 päeva
$ +0.000000957
+4.87%
90 päeva
$ -0.000013421
-39.45%
Hoppy Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOPPY muutuse $ -0.00000042926 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hoppy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000008 (-27.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hoppy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOPPY $ +0.000000957 (+4.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hoppy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000013421 (-39.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hoppy (HOPPY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.
Hoppy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hoppy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOPPY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hoppy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hoppy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hoppy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hoppy (HOPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hoppy (HOPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hoppy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hoppy (HOPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hoppy (HOPPY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hoppy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hoppy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.