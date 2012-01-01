Hoppy (HOPPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hoppy (HOPPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hoppy (HOPPY) teave Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Ametlik veebisait: https://hoppy.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 Ostke HOPPY kohe!

Hoppy (HOPPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hoppy (HOPPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 Praegune hind: $ 0.000019139 $ 0.000019139 $ 0.000019139 Lisateave Hoppy (HOPPY) hinna kohta

Hoppy (HOPPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hoppy (HOPPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOPPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOPPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOPPY tokeni tokenoomikat, avastage HOPPY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOPPY Kas olete huvitatud Hoppy (HOPPY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOPPY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOPPY MEXC-ist osta!

Hoppy (HOPPY) hinna ajalugu HOPPY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOPPY hinna ajalugu kohe!

HOPPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOPPY võiks suunduda? Meie HOPPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOPPY tokeni hinna ennustust kohe!

