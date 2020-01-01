Defi App (HOME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Defi App (HOME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Defi App (HOME) teave Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Ametlik veebisait: https://defi.app Valge raamat: https://docs.defi.app/knowledge-base Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Ostke HOME kohe!

Defi App (HOME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Defi App (HOME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 117.23M $ 117.23M $ 117.23M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 431.00M $ 431.00M $ 431.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Praegune hind: $ 0.0431 $ 0.0431 $ 0.0431 Lisateave Defi App (HOME) hinna kohta

Defi App (HOME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Defi App (HOME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOME tokeni tokenoomikat, avastage HOME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOME Kas olete huvitatud Defi App (HOME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOME MEXC-ist osta!

Defi App (HOME) hinna ajalugu HOME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOME hinna ajalugu kohe!

HOME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOME võiks suunduda? Meie HOME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOME tokeni hinna ennustust kohe!

