Defi App hind(HOME)

1 HOME/USD reaalajas hind:

$0.0482
$0.0482$0.0482
-0.41%1D
USD
Defi App (HOME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:07 (UTC+8)

Defi App (HOME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04594
$ 0.04594$ 0.04594
24 h madal
$ 0.04935
$ 0.04935$ 0.04935
24 h kõrge

$ 0.04594
$ 0.04594$ 0.04594

$ 0.04935
$ 0.04935$ 0.04935

$ 0.048654049690417915
$ 0.048654049690417915$ 0.048654049690417915

$ 0.017889405692103334
$ 0.017889405692103334$ 0.017889405692103334

-0.52%

-0.41%

+23.44%

+23.44%

Defi App (HOME) reaalajas hind on $ 0.04823. Viimase 24 tunni jooksul HOME kaubeldud madalaim $ 0.04594 ja kõrgeim $ 0.04935 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.048654049690417915 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017889405692103334.

Lüliajalise tootluse osas on HOME muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +23.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Defi App (HOME) – turuteave

No.318

$ 131.19M
$ 131.19M$ 131.19M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 482.30M
$ 482.30M$ 482.30M

2.72B
2.72B 2.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.20%

BSC

Defi App praegune turukapitalisatsioon on $ 131.19M $ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. HOME ringlev varu on 2.72B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 482.30M.

Defi App (HOME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Defi App tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001984-0.41%
30 päeva$ +0.02257+87.95%
60 päeva$ +0.02404+99.37%
90 päeva$ +0.03823+382.30%
Defi App Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOME muutuse $ -0.0001984 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Defi App 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02257 (+87.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Defi App 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOME $ +0.02404 (+99.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Defi App 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03823 (+382.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Defi App (HOME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Defi App hinnaajaloo lehte.

Mis on Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Defi App investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Defi App kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Defi App ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Defi App hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defi App (HOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defi App (HOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defi App nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Defi App hinna ennustust kohe!

Defi App (HOME) tokenoomika

Defi App (HOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Defi App (HOME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Defi App osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Defi App osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOME kohalike valuutade suhtes

1 Defi App(HOME)/VND
1,269.17245
1 Defi App(HOME)/AUD
A$0.0737919
1 Defi App(HOME)/GBP
0.0352079
1 Defi App(HOME)/EUR
0.0409955
1 Defi App(HOME)/USD
$0.04823
1 Defi App(HOME)/MYR
RM0.2030483
1 Defi App(HOME)/TRY
1.9701955
1 Defi App(HOME)/JPY
¥7.08981
1 Defi App(HOME)/ARS
ARS$62.4737659
1 Defi App(HOME)/RUB
3.8410372
1 Defi App(HOME)/INR
4.2206073
1 Defi App(HOME)/IDR
Rp777.9031169
1 Defi App(HOME)/KRW
66.9856824
1 Defi App(HOME)/PHP
2.7274065
1 Defi App(HOME)/EGP
￡E.2.3256506
1 Defi App(HOME)/BRL
R$0.260442
1 Defi App(HOME)/CAD
C$0.0665574
1 Defi App(HOME)/BDT
5.8570512
1 Defi App(HOME)/NGN
73.9722802
1 Defi App(HOME)/UAH
1.9875583
1 Defi App(HOME)/VES
Bs6.51105
1 Defi App(HOME)/CLP
$46.49372
1 Defi App(HOME)/PKR
Rs13.6625944
1 Defi App(HOME)/KZT
26.1122043
1 Defi App(HOME)/THB
฿1.5607228
1 Defi App(HOME)/TWD
NT$1.4483469
1 Defi App(HOME)/AED
د.إ0.1770041
1 Defi App(HOME)/CHF
Fr0.038584
1 Defi App(HOME)/HKD
HK$0.3771586
1 Defi App(HOME)/AMD
֏18.4363998
1 Defi App(HOME)/MAD
.د.م0.4335877
1 Defi App(HOME)/MXN
$0.9028656
1 Defi App(HOME)/PLN
0.1750749
1 Defi App(HOME)/RON
лв0.2083536
1 Defi App(HOME)/SEK
kr0.4596319
1 Defi App(HOME)/BGN
лв0.0805441
1 Defi App(HOME)/HUF
Ft16.2718374
1 Defi App(HOME)/CZK
1.0075247
1 Defi App(HOME)/KWD
د.ك0.01471015
1 Defi App(HOME)/ILS
0.1625351
1 Defi App(HOME)/NOK
kr0.4900168
1 Defi App(HOME)/NZD
$0.0810264

Defi App ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Defi App võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Defi App ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defi App kohta

Kui palju on Defi App (HOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOME hind USD on 0.04823 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOME/USD hind?
Praegune hind HOME/USD on $ 0.04823. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Defi App turukapitalisatsioon?
HOME turukapitalisatsioon on $ 131.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOME ringlev varu?
HOME ringlev varu on 2.72B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOME (ATH) hind?
HOME saavutab ATH hinna summas 0.048654049690417915 USD.
Mis oli kõigi aegade HOME madalaim (ATL) hind?
HOME nägi ATL hinda summas 0.017889405692103334 USD.
Milline on HOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOME kauplemismaht on $ 1.06M USD.
Kas HOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOME hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:07 (UTC+8)

Defi App (HOME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

