Defi App (HOME) reaalajas hind on $ 0.04823. Viimase 24 tunni jooksul HOME kaubeldud madalaim $ 0.04594 ja kõrgeim $ 0.04935 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.048654049690417915 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017889405692103334.
Lüliajalise tootluse osas on HOME muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +23.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Defi App (HOME) – turuteave
No.318
$ 131.19M
$ 131.19M$ 131.19M
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
$ 482.30M
$ 482.30M$ 482.30M
2.72B
2.72B 2.72B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
27.20%
BSC
Defi App praegune turukapitalisatsioon on $ 131.19M$ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. HOME ringlev varu on 2.72B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 482.30M.
Defi App (HOME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Defi App tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001984
-0.41%
30 päeva
$ +0.02257
+87.95%
60 päeva
$ +0.02404
+99.37%
90 päeva
$ +0.03823
+382.30%
Defi App Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOME muutuse $ -0.0001984 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Defi App 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02257 (+87.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Defi App 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOME $ +0.02404 (+99.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Defi App 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03823 (+382.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Defi App (HOME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.
Defi App on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Defi App investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Defi App kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Defi App ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Defi App hinna ennustus (USD)
Kui palju on Defi App (HOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defi App (HOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defi App nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Defi App (HOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Defi App (HOME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Defi App osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Defi App osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.