HELLO (HELLO) reaalajas hind on $ 0.012574. Viimase 24 tunni jooksul HELLO kaubeldud madalaim $ 0.01198 ja kõrgeim $ 0.012701 näitab aktiivset turu volatiivsust. HELLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21187619286663767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004364094763133339.
Lüliajalise tootluse osas on HELLO muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel +2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HELLO (HELLO) – turuteave
$ 9.20M
$ 100.95K
$ 12.57M
731.58M
1,000,000,000
BSC
HELLO praegune turukapitalisatsioon on $ 9.20M$ 100.95K 24 tunnise kauplemismahuga. HELLO ringlev varu on 731.58M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
HELLO (HELLO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HELLO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00007873
+0.63%
30 päeva
$ +0.005371
+74.56%
60 päeva
$ +0.00514
+69.14%
90 päeva
$ +0.004163
+49.49%
HELLO Hinnamuutus täna
Täna registreeris HELLO muutuse $ +0.00007873 (+0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HELLO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005371 (+74.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HELLO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HELLO $ +0.00514 (+69.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HELLO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004163 (+49.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences.
The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.
HELLO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HELLO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HELLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HELLO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HELLO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HELLO hinna ennustus (USD)
Kui palju on HELLO (HELLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HELLO (HELLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HELLO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HELLO (HELLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HELLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HELLO (HELLO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HELLO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HELLO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.