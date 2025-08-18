Rohkem infot HELLO

HELLO hind(HELLO)

1 HELLO/USD reaalajas hind:

$0.012575
+0.63%1D
HELLO (HELLO) reaalajas hinnagraafik
HELLO (HELLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01198
24 h madal
$ 0.012701
24 h kõrge

$ 0.01198
$ 0.012701
$ 0.21187619286663767
$ 0.004364094763133339
-0.47%

+0.63%

+2.53%

+2.53%

HELLO (HELLO) reaalajas hind on $ 0.012574. Viimase 24 tunni jooksul HELLO kaubeldud madalaim $ 0.01198 ja kõrgeim $ 0.012701 näitab aktiivset turu volatiivsust. HELLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21187619286663767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004364094763133339.

Lüliajalise tootluse osas on HELLO muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel +2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HELLO (HELLO) – turuteave

No.1203

$ 9.20M
$ 100.95K
$ 12.57M
731.58M
1,000,000,000
BSC

HELLO praegune turukapitalisatsioon on $ 9.20M $ 100.95K 24 tunnise kauplemismahuga. HELLO ringlev varu on 731.58M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

HELLO (HELLO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HELLO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00007873+0.63%
30 päeva$ +0.005371+74.56%
60 päeva$ +0.00514+69.14%
90 päeva$ +0.004163+49.49%
HELLO Hinnamuutus täna

Täna registreeris HELLO muutuse $ +0.00007873 (+0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HELLO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005371 (+74.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HELLO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HELLO $ +0.00514 (+69.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HELLO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004163 (+49.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HELLO (HELLO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HELLO hinnaajaloo lehte.

Mis on HELLO (HELLO)

HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.

HELLO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HELLO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HELLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HELLO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HELLO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HELLO hinna ennustus (USD)

Kui palju on HELLO (HELLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HELLO (HELLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HELLO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HELLO hinna ennustust kohe!

HELLO (HELLO) tokenoomika

HELLO (HELLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HELLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HELLO (HELLO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HELLO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HELLO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HELLO kohalike valuutade suhtes

HELLO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HELLO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HELLO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HELLO kohta

Kui palju on HELLO (HELLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HELLO hind USD on 0.012574 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HELLO/USD hind?
Praegune hind HELLO/USD on $ 0.012574. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HELLO turukapitalisatsioon?
HELLO turukapitalisatsioon on $ 9.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HELLO ringlev varu?
HELLO ringlev varu on 731.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HELLO (ATH) hind?
HELLO saavutab ATH hinna summas 0.21187619286663767 USD.
Mis oli kõigi aegade HELLO madalaim (ATL) hind?
HELLO nägi ATL hinda summas 0.004364094763133339 USD.
Milline on HELLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HELLO kauplemismaht on $ 100.95K USD.
Kas HELLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HELLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HELLO hinna ennustust.
HELLO (HELLO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

