Handy (HANDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Handy (HANDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Handy (HANDY) teave HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Ametlik veebisait: https://handypick.io/ Valge raamat: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Ostke HANDY kohe!

Handy (HANDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Handy (HANDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.11M $ 28.11M $ 28.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Praegune hind: $ 0.0028111 $ 0.0028111 $ 0.0028111 Lisateave Handy (HANDY) hinna kohta

Handy (HANDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Handy (HANDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HANDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HANDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HANDY tokeni tokenoomikat, avastage HANDY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HANDY Kas olete huvitatud Handy (HANDY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HANDY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HANDY MEXC-ist osta!

Handy (HANDY) hinna ajalugu HANDY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HANDY hinna ajalugu kohe!

HANDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HANDY võiks suunduda? Meie HANDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HANDY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!