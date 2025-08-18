Handy (HANDY) reaalajas hind on $ 0.0034259. Viimase 24 tunni jooksul HANDY kaubeldud madalaim $ 0.0031752 ja kõrgeim $ 0.0034922 näitab aktiivset turu volatiivsust. HANDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27980029 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000179943687838329.
Lüliajalise tootluse osas on HANDY muutunud +6.57% viimase tunni jooksul, -1.92% 24 tunni vältel +6.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Handy (HANDY) – turuteave
Handy praegune turukapitalisatsioon on $ 3.24M$ 54.84K 24 tunnise kauplemismahuga. HANDY ringlev varu on 945.97M, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.26M.
Handy (HANDY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Handy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000067049
-1.92%
30 päeva
$ +0.0014267
+71.36%
60 päeva
$ +0.0021153
+161.39%
90 päeva
$ +0.0026319
+331.47%
Handy Hinnamuutus täna
Täna registreeris HANDY muutuse $ -0.000067049 (-1.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Handy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0014267 (+71.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Handy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HANDY $ +0.0021153 (+161.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Handy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0026319 (+331.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Handy (HANDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.
Handy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Handy (HANDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Handy (HANDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Handy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Handy (HANDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HANDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas Handy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Handy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
