Rohkem infot HANDY

HANDY Hinnainfo

HANDY Valge raamat

HANDY Ametlik veebisait

HANDY Tokenoomika

HANDY Hinnaprognoos

HANDY Ajalugu

HANDY – ostujuhend

HANDY-usaldusraha valuutakonverter

HANDY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Handy logo

Handy hind(HANDY)

1 HANDY/USD reaalajas hind:

$0.0034251
$0.0034251$0.0034251
-1.92%1D
USD
Handy (HANDY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:52 (UTC+8)

Handy (HANDY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0031752
$ 0.0031752$ 0.0031752
24 h madal
$ 0.0034922
$ 0.0034922$ 0.0034922
24 h kõrge

$ 0.0031752
$ 0.0031752$ 0.0031752

$ 0.0034922
$ 0.0034922$ 0.0034922

$ 0.27980029
$ 0.27980029$ 0.27980029

$ 0.000179943687838329
$ 0.000179943687838329$ 0.000179943687838329

+6.57%

-1.92%

+6.59%

+6.59%

Handy (HANDY) reaalajas hind on $ 0.0034259. Viimase 24 tunni jooksul HANDY kaubeldud madalaim $ 0.0031752 ja kõrgeim $ 0.0034922 näitab aktiivset turu volatiivsust. HANDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27980029 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000179943687838329.

Lüliajalise tootluse osas on HANDY muutunud +6.57% viimase tunni jooksul, -1.92% 24 tunni vältel +6.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Handy (HANDY) – turuteave

No.1647

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

$ 54.84K
$ 54.84K$ 54.84K

$ 34.26M
$ 34.26M$ 34.26M

945.97M
945.97M 945.97M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.45%

ETH

Handy praegune turukapitalisatsioon on $ 3.24M $ 54.84K 24 tunnise kauplemismahuga. HANDY ringlev varu on 945.97M, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.26M.

Handy (HANDY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Handy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000067049-1.92%
30 päeva$ +0.0014267+71.36%
60 päeva$ +0.0021153+161.39%
90 päeva$ +0.0026319+331.47%
Handy Hinnamuutus täna

Täna registreeris HANDY muutuse $ -0.000067049 (-1.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Handy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0014267 (+71.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Handy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HANDY $ +0.0021153 (+161.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Handy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0026319 (+331.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Handy (HANDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Handy hinnaajaloo lehte.

Mis on Handy (HANDY)

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Handy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Handy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HANDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Handy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Handy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Handy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Handy (HANDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Handy (HANDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Handy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Handy hinna ennustust kohe!

Handy (HANDY) tokenoomika

Handy (HANDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HANDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Handy (HANDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Handy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Handy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HANDY kohalike valuutade suhtes

1 Handy(HANDY)/VND
90.1525585
1 Handy(HANDY)/AUD
A$0.005207368
1 Handy(HANDY)/GBP
0.002500907
1 Handy(HANDY)/EUR
0.002912015
1 Handy(HANDY)/USD
$0.0034259
1 Handy(HANDY)/MYR
RM0.014423039
1 Handy(HANDY)/TRY
0.139742461
1 Handy(HANDY)/JPY
¥0.5036073
1 Handy(HANDY)/ARS
ARS$4.443426559
1 Handy(HANDY)/RUB
0.273078489
1 Handy(HANDY)/INR
0.299800509
1 Handy(HANDY)/IDR
Rp55.256443877
1 Handy(HANDY)/KRW
4.758163992
1 Handy(HANDY)/PHP
0.193734645
1 Handy(HANDY)/EGP
￡E.0.165333934
1 Handy(HANDY)/BRL
R$0.01849986
1 Handy(HANDY)/CAD
C$0.004727742
1 Handy(HANDY)/BDT
0.416041296
1 Handy(HANDY)/NGN
5.254439866
1 Handy(HANDY)/UAH
0.141181339
1 Handy(HANDY)/VES
Bs0.4624965
1 Handy(HANDY)/CLP
$3.3025676
1 Handy(HANDY)/PKR
Rs0.970488952
1 Handy(HANDY)/KZT
1.854816519
1 Handy(HANDY)/THB
฿0.11065657
1 Handy(HANDY)/TWD
NT$0.102879777
1 Handy(HANDY)/AED
د.إ0.012573053
1 Handy(HANDY)/CHF
Fr0.00274072
1 Handy(HANDY)/HKD
HK$0.026790538
1 Handy(HANDY)/AMD
֏1.309584534
1 Handy(HANDY)/MAD
.د.م0.030798841
1 Handy(HANDY)/MXN
$0.064646733
1 Handy(HANDY)/PLN
0.012470276
1 Handy(HANDY)/RON
лв0.014799888
1 Handy(HANDY)/SEK
kr0.032717345
1 Handy(HANDY)/BGN
лв0.005721253
1 Handy(HANDY)/HUF
Ft1.15658384
1 Handy(HANDY)/CZK
0.07160131
1 Handy(HANDY)/KWD
د.ك0.0010448995
1 Handy(HANDY)/ILS
0.011545283
1 Handy(HANDY)/NOK
kr0.034909921
1 Handy(HANDY)/NZD
$0.005755512

Handy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Handy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Handy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Handy kohta

Kui palju on Handy (HANDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas HANDY hind USD on 0.0034259 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HANDY/USD hind?
Praegune hind HANDY/USD on $ 0.0034259. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Handy turukapitalisatsioon?
HANDY turukapitalisatsioon on $ 3.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HANDY ringlev varu?
HANDY ringlev varu on 945.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HANDY (ATH) hind?
HANDY saavutab ATH hinna summas 0.27980029 USD.
Mis oli kõigi aegade HANDY madalaim (ATL) hind?
HANDY nägi ATL hinda summas 0.000179943687838329 USD.
Milline on HANDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HANDY kauplemismaht on $ 54.84K USD.
Kas HANDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
HANDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HANDY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:52 (UTC+8)

Handy (HANDY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HANDY/USD kalkulaator

Summa

HANDY
HANDY
USD
USD

1 HANDY = 0.0034259 USD

Kauplemine: HANDY

HANDYUSDT
$0.0034251
$0.0034251$0.0034251
-1.91%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu