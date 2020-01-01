GST (GST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GST (GST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GST (GST) teave STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Ametlik veebisait: https://stepn.com/ Valge raamat: https://stepn.com/litePaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Ostke GST kohe!

GST (GST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GST (GST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.04M $ 21.04M $ 21.04M Koguvaru: $ 3.80B $ 3.80B $ 3.80B Ringlev varu: $ 3.79B $ 3.79B $ 3.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.09M $ 21.09M $ 21.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005422403135212616 $ 0.005422403135212616 $ 0.005422403135212616 Praegune hind: $ 0.005548 $ 0.005548 $ 0.005548 Lisateave GST (GST) hinna kohta

GST (GST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GST (GST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GST tokeni tokenoomikat, avastage GST tokeni reaalajas hinda!

GST (GST) hinna ajalugu GST hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GST hinna ajalugu kohe!

GST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GST võiks suunduda? Meie GST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GST tokeni hinna ennustust kohe!

