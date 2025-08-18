Mis on GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

GST hinna ennustus (USD)

Kui palju on GST (GST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GST (GST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GST hinna ennustust kohe!

GST (GST) tokenoomika

GST (GST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GST (GST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GST ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GST võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GST kohta Kui palju on GST (GST) tänapäeval väärt? Reaalajas GST hind USD on 0.005828 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GST/USD hind? $ 0.005828 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GST turukapitalisatsioon? GST turukapitalisatsioon on $ 22.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GST ringlev varu? GST ringlev varu on 3.78B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GST (ATH) hind? GST saavutab ATH hinna summas 9.028265365361287 USD . Mis oli kõigi aegade GST madalaim (ATL) hind? GST nägi ATL hinda summas 0.005702446816773178 USD . Milline on GST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GST kauplemismaht on $ 58.67K USD . Kas GST sel aastal kõrgemale ka suundub? GST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GST hinna ennustust

Värsked uudised

