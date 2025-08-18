GST (GST) reaalajas hind on $ 0.005828. Viimase 24 tunni jooksul GST kaubeldud madalaim $ 0.005741 ja kõrgeim $ 0.006102 näitab aktiivset turu volatiivsust. GSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.028265365361287 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005702446816773178.
Lüliajalise tootluse osas on GST muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GST (GST) – turuteave
No.853
$ 22.01M
$ 22.01M
$ 58.67K
$ 58.67K
$ 22.07M
$ 22.07M
3.78B
3.78B
3,787,151,018.6825957
3,787,151,018.6825957
SOL
GST praegune turukapitalisatsioon on $ 22.01M$ 58.67K 24 tunnise kauplemismahuga. GST ringlev varu on 3.78B, mille koguvaru on 3787151018.6825957. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GST (GST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000291
+0.05%
30 päeva
$ -0.001651
-22.08%
60 päeva
$ -0.000535
-8.41%
90 päeva
$ -0.002651
-31.27%
GST Hinnamuutus täna
Täna registreeris GST muutuse $ +0.00000291 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GST 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001651 (-22.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GST 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GST $ -0.000535 (-8.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GST 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002651 (-31.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GST (GST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.
Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.
GST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GST hinna ennustus (USD)
Kui palju on GST (GST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GST (GST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GST (GST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GST (GST) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GST osta? Protsess on lihtne ja kiire!
