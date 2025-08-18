Rohkem infot GLQ

GraphLinq logo

GraphLinq hind(GLQ)

1 GLQ/USD reaalajas hind:

GraphLinq (GLQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:15 (UTC+8)

GraphLinq (GLQ) hinna teave (USD)

GraphLinq (GLQ) reaalajas hind on $ 0.021051. Viimase 24 tunni jooksul GLQ kaubeldud madalaim $ 0.019386 ja kõrgeim $ 0.02299 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19629964016231385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00118026196749609.

Lüliajalise tootluse osas on GLQ muutunud -2.92% viimase tunni jooksul, -3.32% 24 tunni vältel +2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GraphLinq (GLQ) – turuteave

GraphLinq praegune turukapitalisatsioon on $ 7.16M $ 95.40K 24 tunnise kauplemismahuga. GLQ ringlev varu on 340.00M, mille koguvaru on 650000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GraphLinq (GLQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GraphLinq tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00072289-3.32%
30 päeva$ -0.001273-5.71%
60 päeva$ +0.001546+7.92%
90 päeva$ -0.006358-23.20%
GraphLinq Hinnamuutus täna

Täna registreeris GLQ muutuse $ -0.00072289 (-3.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GraphLinq 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001273 (-5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GraphLinq 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GLQ $ +0.001546 (+7.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GraphLinq 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006358 (-23.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GraphLinq (GLQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GraphLinq hinnaajaloo lehte.

Mis on GraphLinq (GLQ)

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

GraphLinq on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GraphLinq investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GLQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GraphLinq kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GraphLinq ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GraphLinq hinna ennustus (USD)

Kui palju on GraphLinq (GLQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GraphLinq (GLQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GraphLinq nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GraphLinq hinna ennustust kohe!

GraphLinq (GLQ) tokenoomika

GraphLinq (GLQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GraphLinq (GLQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GraphLinq osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GraphLinq osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GLQ kohalike valuutade suhtes

GraphLinq ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GraphLinq võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GraphLinq ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GraphLinq kohta

Kui palju on GraphLinq (GLQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLQ hind USD on 0.021051 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLQ/USD hind?
Praegune hind GLQ/USD on $ 0.021051. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GraphLinq turukapitalisatsioon?
GLQ turukapitalisatsioon on $ 7.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLQ ringlev varu?
GLQ ringlev varu on 340.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLQ (ATH) hind?
GLQ saavutab ATH hinna summas 0.19629964016231385 USD.
Mis oli kõigi aegade GLQ madalaim (ATL) hind?
GLQ nägi ATL hinda summas 0.00118026196749609 USD.
Milline on GLQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLQ kauplemismaht on $ 95.40K USD.
Kas GLQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLQ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

