GraphLinq (GLQ) reaalajas hind on $ 0.021051. Viimase 24 tunni jooksul GLQ kaubeldud madalaim $ 0.019386 ja kõrgeim $ 0.02299 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19629964016231385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00118026196749609.
Lüliajalise tootluse osas on GLQ muutunud -2.92% viimase tunni jooksul, -3.32% 24 tunni vältel +2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GraphLinq (GLQ) – turuteave
No.1299
$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M
$ 95.40K
$ 95.40K$ 95.40K
$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M
340.00M
340.00M 340.00M
650,000,000
650,000,000 650,000,000
2021-04-19 00:00:00
ETH
GraphLinq praegune turukapitalisatsioon on $ 7.16M$ 95.40K 24 tunnise kauplemismahuga. GLQ ringlev varu on 340.00M, mille koguvaru on 650000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GraphLinq (GLQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GraphLinq tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00072289
-3.32%
30 päeva
$ -0.001273
-5.71%
60 päeva
$ +0.001546
+7.92%
90 päeva
$ -0.006358
-23.20%
GraphLinq Hinnamuutus täna
Täna registreeris GLQ muutuse $ -0.00072289 (-3.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GraphLinq 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001273 (-5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GraphLinq 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GLQ $ +0.001546 (+7.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GraphLinq 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006358 (-23.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GraphLinq (GLQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.
GraphLinq on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GraphLinq investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GLQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GraphLinq kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GraphLinq ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GraphLinq hinna ennustus (USD)
Kui palju on GraphLinq (GLQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GraphLinq (GLQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GraphLinq nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GraphLinq (GLQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GraphLinq (GLQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GraphLinq osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GraphLinq osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.