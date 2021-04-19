GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

NimiGLQ

KohtNo.1371

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.04%

Ringlev varu339,999,895

Maksimaalne varu0

Koguvaru650,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-04-19 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.19629964016231385,2024-03-21

Madalaim hind0.00118026196749609,2022-06-18

Avalik plokiahelETH

TutvustusGLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

