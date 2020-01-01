Moonbeam (GLMR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moonbeam (GLMR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moonbeam (GLMR) teave Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Ametlik veebisait: https://moonbeam.network/ Valge raamat: https://docs.moonbeam.network/ Plokiahela Explorer: https://moonscan.io/ Ostke GLMR kohe!

Moonbeam (GLMR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moonbeam (GLMR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.37M $ 74.37M $ 74.37M Koguvaru: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.10M $ 88.10M $ 88.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 20.06 $ 20.06 $ 20.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 Praegune hind: $ 0.07413 $ 0.07413 $ 0.07413 Lisateave Moonbeam (GLMR) hinna kohta

Moonbeam (GLMR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moonbeam (GLMR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLMR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLMR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLMR tokeni tokenoomikat, avastage GLMR tokeni reaalajas hinda!

