Moonbeam (GLMR) reaalajas hind on $ 0.0797. Viimase 24 tunni jooksul GLMR kaubeldud madalaim $ 0.0776 ja kõrgeim $ 0.08169 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.841004580152095 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05395352118281602.
Lüliajalise tootluse osas on GLMR muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel +5.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moonbeam (GLMR) – turuteave
$ 79.94M
$ 625.41K
$ 94.68M
1.00B
--
1,187,973,970
GLMR
Moonbeam praegune turukapitalisatsioon on $ 79.94M$ 625.41K 24 tunnise kauplemismahuga. GLMR ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1187973970. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Moonbeam (GLMR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moonbeam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0014526
-1.79%
30 päeva
$ +0.00143
+1.82%
60 päeva
$ +0.01169
+17.18%
90 päeva
$ -0.01105
-12.18%
Moonbeam Hinnamuutus täna
Täna registreeris GLMR muutuse $ -0.0014526 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moonbeam 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00143 (+1.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moonbeam 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GLMR $ +0.01169 (+17.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moonbeam 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01105 (-12.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Moonbeam (GLMR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.
Moonbeam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moonbeam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GLMR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Moonbeam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moonbeam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Moonbeam hinna ennustus (USD)
Kui palju on Moonbeam (GLMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonbeam (GLMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonbeam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Moonbeam (GLMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Moonbeam (GLMR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Moonbeam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moonbeam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.