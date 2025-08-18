Mis on Moonbeam (GLMR)

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moonbeam (GLMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonbeam (GLMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonbeam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Moonbeam (GLMR) tokenoomika

Moonbeam (GLMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moonbeam ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moonbeam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonbeam kohta Kui palju on Moonbeam (GLMR) tänapäeval väärt? Reaalajas GLMR hind USD on 0.0797 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLMR/USD hind? $ 0.0797 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLMR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moonbeam turukapitalisatsioon? GLMR turukapitalisatsioon on $ 79.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLMR ringlev varu? GLMR ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLMR (ATH) hind? GLMR saavutab ATH hinna summas 29.841004580152095 USD . Mis oli kõigi aegade GLMR madalaim (ATL) hind? GLMR nägi ATL hinda summas 0.05395352118281602 USD . Milline on GLMR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLMR kauplemismaht on $ 625.41K USD . Kas GLMR sel aastal kõrgemale ka suundub? GLMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLMR hinna ennustust

