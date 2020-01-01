GamerCoin (GHX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GamerCoin (GHX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GamerCoin (GHX) teave GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Ametlik veebisait: https://gamercoin.com/ Valge raamat: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Ostke GHX kohe!

GamerCoin (GHX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GamerCoin (GHX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.25M $ 15.25M $ 15.25M Koguvaru: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Ringlev varu: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.96M $ 18.96M $ 18.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Praegune hind: $ 0.02347 $ 0.02347 $ 0.02347 Lisateave GamerCoin (GHX) hinna kohta

GamerCoin (GHX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GamerCoin (GHX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GHX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GHX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GHX tokeni tokenoomikat, avastage GHX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GHX Kas olete huvitatud GamerCoin (GHX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GHX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GHX MEXC-ist osta!

GamerCoin (GHX) hinna ajalugu GHX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GHX hinna ajalugu kohe!

GHX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GHX võiks suunduda? Meie GHX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GHX tokeni hinna ennustust kohe!

