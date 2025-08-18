Rohkem infot GHX

GamerCoin

GamerCoin hind(GHX)

1 GHX/USD reaalajas hind:

$0.02533
$0.02533$0.02533
-2.35%1D
USD
GamerCoin (GHX) reaalajas hinnagraafik
GamerCoin (GHX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02512
$ 0.02512$ 0.02512
24 h madal
$ 0.02597
$ 0.02597$ 0.02597
24 h kõrge

$ 0.02512
$ 0.02512$ 0.02512

$ 0.02597
$ 0.02597$ 0.02597

$ 0.86724495
$ 0.86724495$ 0.86724495

$ 0.004504326610072382
$ 0.004504326610072382$ 0.004504326610072382

-0.12%

-2.35%

-4.46%

-4.46%

GamerCoin (GHX) reaalajas hind on $ 0.02533. Viimase 24 tunni jooksul GHX kaubeldud madalaim $ 0.02512 ja kõrgeim $ 0.02597 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.86724495 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004504326610072382.

Lüliajalise tootluse osas on GHX muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -2.35% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GamerCoin (GHX) – turuteave

No.964

$ 16.46M
$ 16.46M$ 16.46M

$ 60.35K
$ 60.35K$ 60.35K

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

649.97M
649.97M 649.97M

808,000,000
808,000,000 808,000,000

808,000,000
808,000,000 808,000,000

80.44%

ETH

GamerCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 16.46M $ 60.35K 24 tunnise kauplemismahuga. GHX ringlev varu on 649.97M, mille koguvaru on 808000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.47M.

GamerCoin (GHX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GamerCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006096-2.35%
30 päeva$ -0.00329-11.50%
60 päeva$ -0.00261-9.35%
90 päeva$ -0.01232-32.73%
GamerCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris GHX muutuse $ -0.0006096 (-2.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GamerCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00329 (-11.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GamerCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHX $ -0.00261 (-9.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GamerCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01232 (-32.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GamerCoin (GHX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GamerCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

GamerCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GamerCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GHX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GamerCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GamerCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GamerCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on GamerCoin (GHX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GamerCoin (GHX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GamerCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GamerCoin hinna ennustust kohe!

GamerCoin (GHX) tokenoomika

GamerCoin (GHX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GamerCoin (GHX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GamerCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GamerCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GHX kohalike valuutade suhtes

1 GamerCoin(GHX)/VND
666.55895
1 GamerCoin(GHX)/AUD
A$0.0387549
1 GamerCoin(GHX)/GBP
0.0184909
1 GamerCoin(GHX)/EUR
0.0215305
1 GamerCoin(GHX)/USD
$0.02533
1 GamerCoin(GHX)/MYR
RM0.1066393
1 GamerCoin(GHX)/TRY
1.0332107
1 GamerCoin(GHX)/JPY
¥3.72351
1 GamerCoin(GHX)/ARS
ARS$32.8532633
1 GamerCoin(GHX)/RUB
2.018801
1 GamerCoin(GHX)/INR
2.2166283
1 GamerCoin(GHX)/IDR
Rp408.5483299
1 GamerCoin(GHX)/KRW
35.1803304
1 GamerCoin(GHX)/PHP
1.4324115
1 GamerCoin(GHX)/EGP
￡E.1.2229324
1 GamerCoin(GHX)/BRL
R$0.136782
1 GamerCoin(GHX)/CAD
C$0.0349554
1 GamerCoin(GHX)/BDT
3.0760752
1 GamerCoin(GHX)/NGN
38.8496342
1 GamerCoin(GHX)/UAH
1.0438493
1 GamerCoin(GHX)/VES
Bs3.41955
1 GamerCoin(GHX)/CLP
$24.41812
1 GamerCoin(GHX)/PKR
Rs7.1754824
1 GamerCoin(GHX)/KZT
13.7139153
1 GamerCoin(GHX)/THB
฿0.820692
1 GamerCoin(GHX)/TWD
NT$0.7606599
1 GamerCoin(GHX)/AED
د.إ0.0929611
1 GamerCoin(GHX)/CHF
Fr0.020264
1 GamerCoin(GHX)/HKD
HK$0.1980806
1 GamerCoin(GHX)/AMD
֏9.6826458
1 GamerCoin(GHX)/MAD
.د.م0.2277167
1 GamerCoin(GHX)/MXN
$0.4744309
1 GamerCoin(GHX)/PLN
0.0922012
1 GamerCoin(GHX)/RON
лв0.1094256
1 GamerCoin(GHX)/SEK
kr0.2416482
1 GamerCoin(GHX)/BGN
лв0.0423011
1 GamerCoin(GHX)/HUF
Ft8.5572339
1 GamerCoin(GHX)/CZK
0.5304102
1 GamerCoin(GHX)/KWD
د.ك0.00772565
1 GamerCoin(GHX)/ILS
0.0853621
1 GamerCoin(GHX)/NOK
kr0.2576061
1 GamerCoin(GHX)/NZD
$0.0425544

GamerCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GamerCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GamerCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GamerCoin kohta

Kui palju on GamerCoin (GHX) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHX hind USD on 0.02533 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHX/USD hind?
Praegune hind GHX/USD on $ 0.02533. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GamerCoin turukapitalisatsioon?
GHX turukapitalisatsioon on $ 16.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHX ringlev varu?
GHX ringlev varu on 649.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHX (ATH) hind?
GHX saavutab ATH hinna summas 0.86724495 USD.
Mis oli kõigi aegade GHX madalaim (ATL) hind?
GHX nägi ATL hinda summas 0.004504326610072382 USD.
Milline on GHX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHX kauplemismaht on $ 60.35K USD.
Kas GHX sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHX hinna ennustust.
GamerCoin (GHX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 GHX = 0.02533 USD

