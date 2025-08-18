GamerCoin (GHX) reaalajas hind on $ 0.02533. Viimase 24 tunni jooksul GHX kaubeldud madalaim $ 0.02512 ja kõrgeim $ 0.02597 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.86724495 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004504326610072382.
Lüliajalise tootluse osas on GHX muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -2.35% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GamerCoin (GHX) – turuteave
No.964
$ 16.46M
$ 60.35K
$ 20.47M
649.97M
808,000,000
808,000,000
80.44%
ETH
GamerCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 16.46M$ 60.35K 24 tunnise kauplemismahuga. GHX ringlev varu on 649.97M, mille koguvaru on 808000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.47M.
GamerCoin (GHX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GamerCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0006096
-2.35%
30 päeva
$ -0.00329
-11.50%
60 päeva
$ -0.00261
-9.35%
90 päeva
$ -0.01232
-32.73%
GamerCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris GHX muutuse $ -0.0006096 (-2.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GamerCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00329 (-11.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GamerCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHX $ -0.00261 (-9.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GamerCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01232 (-32.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GamerCoin (GHX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.
GamerCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GamerCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GHX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GamerCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GamerCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GamerCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on GamerCoin (GHX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GamerCoin (GHX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GamerCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GamerCoin (GHX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GamerCoin (GHX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GamerCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GamerCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.