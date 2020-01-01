Goldfinch (GFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Goldfinch (GFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Goldfinch (GFI) teave Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Ametlik veebisait: https://goldfinch.finance/ Valge raamat: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b Ostke GFI kohe!

Goldfinch (GFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goldfinch (GFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.51M $ 49.51M $ 49.51M Koguvaru: $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Ringlev varu: $ 82.35M $ 82.35M $ 82.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.71M $ 68.71M $ 68.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 Kõigi aegade madalaim: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Praegune hind: $ 0.6012 $ 0.6012 $ 0.6012 Lisateave Goldfinch (GFI) hinna kohta

Goldfinch (GFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goldfinch (GFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GFI tokeni tokenoomikat, avastage GFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GFI Kas olete huvitatud Goldfinch (GFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GFI MEXC-ist osta!

Goldfinch (GFI) hinna ajalugu GFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GFI hinna ajalugu kohe!

GFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GFI võiks suunduda? Meie GFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!