Goldfinch (GFI) reaalajas hind on $ 0.6188. Viimase 24 tunni jooksul GFI kaubeldud madalaim $ 0.5846 ja kõrgeim $ 0.66 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 34.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.29285259754006365.
Lüliajalise tootluse osas on GFI muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -2.62% 24 tunni vältel -4.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Goldfinch (GFI) – turuteave
Goldfinch praegune turukapitalisatsioon on $ 50.92M$ 62.01K 24 tunnise kauplemismahuga. GFI ringlev varu on 82.29M, mille koguvaru on 114285714. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.72M.
Goldfinch (GFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Goldfinch tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.016649
-2.62%
30 päeva
$ -0.1715
-21.71%
60 päeva
$ -0.0989
-13.79%
90 päeva
$ -0.3024
-32.83%
Goldfinch Hinnamuutus täna
Täna registreeris GFI muutuse $ -0.016649 (-2.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Goldfinch 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1715 (-21.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Goldfinch 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GFI $ -0.0989 (-13.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Goldfinch 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.3024 (-32.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Goldfinch (GFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.
