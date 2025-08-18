Rohkem infot GFI

Goldfinch logo

Goldfinch hind(GFI)

1 GFI/USD reaalajas hind:

$0.6188
$0.6188$0.6188
-2.62%1D
USD
Goldfinch (GFI) reaalajas hinnagraafik
Goldfinch (GFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5846
$ 0.5846$ 0.5846
24 h madal
$ 0.66
$ 0.66$ 0.66
24 h kõrge

$ 0.5846
$ 0.5846$ 0.5846

$ 0.66
$ 0.66$ 0.66

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365$ 0.29285259754006365

-0.04%

-2.62%

-4.22%

-4.22%

Goldfinch (GFI) reaalajas hind on $ 0.6188. Viimase 24 tunni jooksul GFI kaubeldud madalaim $ 0.5846 ja kõrgeim $ 0.66 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 34.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.29285259754006365.

Lüliajalise tootluse osas on GFI muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -2.62% 24 tunni vältel -4.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Goldfinch (GFI) – turuteave

No.575

$ 50.92M
$ 50.92M$ 50.92M

$ 62.01K
$ 62.01K$ 62.01K

$ 70.72M
$ 70.72M$ 70.72M

82.29M
82.29M 82.29M

114,285,714
114,285,714 114,285,714

114,285,714
114,285,714 114,285,714

72.00%

ETH

Goldfinch praegune turukapitalisatsioon on $ 50.92M $ 62.01K 24 tunnise kauplemismahuga. GFI ringlev varu on 82.29M, mille koguvaru on 114285714. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.72M.

Goldfinch (GFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Goldfinch tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.016649-2.62%
30 päeva$ -0.1715-21.71%
60 päeva$ -0.0989-13.79%
90 päeva$ -0.3024-32.83%
Goldfinch Hinnamuutus täna

Täna registreeris GFI muutuse $ -0.016649 (-2.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Goldfinch 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1715 (-21.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Goldfinch 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GFI $ -0.0989 (-13.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Goldfinch 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.3024 (-32.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Goldfinch (GFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Goldfinch hinnaajaloo lehte.

Mis on Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Goldfinch investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Goldfinch kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Goldfinch ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Goldfinch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goldfinch (GFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goldfinch (GFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goldfinch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goldfinch hinna ennustust kohe!

Goldfinch (GFI) tokenoomika

Goldfinch (GFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Goldfinch (GFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Goldfinch osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Goldfinch osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GFI kohalike valuutade suhtes

1 Goldfinch(GFI)/VND
16,283.722
1 Goldfinch(GFI)/AUD
A$0.946764
1 Goldfinch(GFI)/GBP
0.451724
1 Goldfinch(GFI)/EUR
0.52598
1 Goldfinch(GFI)/USD
$0.6188
1 Goldfinch(GFI)/MYR
RM2.605148
1 Goldfinch(GFI)/TRY
25.27798
1 Goldfinch(GFI)/JPY
¥90.9636
1 Goldfinch(GFI)/ARS
ARS$801.550204
1 Goldfinch(GFI)/RUB
49.281232
1 Goldfinch(GFI)/INR
54.151188
1 Goldfinch(GFI)/IDR
Rp9,980.643764
1 Goldfinch(GFI)/KRW
859.438944
1 Goldfinch(GFI)/PHP
34.99314
1 Goldfinch(GFI)/EGP
￡E.29.838536
1 Goldfinch(GFI)/BRL
R$3.34152
1 Goldfinch(GFI)/CAD
C$0.853944
1 Goldfinch(GFI)/BDT
75.147072
1 Goldfinch(GFI)/NGN
949.078312
1 Goldfinch(GFI)/UAH
25.500748
1 Goldfinch(GFI)/VES
Bs83.538
1 Goldfinch(GFI)/CLP
$596.5232
1 Goldfinch(GFI)/PKR
Rs175.293664
1 Goldfinch(GFI)/KZT
335.024508
1 Goldfinch(GFI)/THB
฿20.024368
1 Goldfinch(GFI)/TWD
NT$18.582564
1 Goldfinch(GFI)/AED
د.إ2.270996
1 Goldfinch(GFI)/CHF
Fr0.49504
1 Goldfinch(GFI)/HKD
HK$4.839016
1 Goldfinch(GFI)/AMD
֏236.542488
1 Goldfinch(GFI)/MAD
.د.م5.563012
1 Goldfinch(GFI)/MXN
$11.583936
1 Goldfinch(GFI)/PLN
2.246244
1 Goldfinch(GFI)/RON
лв2.673216
1 Goldfinch(GFI)/SEK
kr5.903352
1 Goldfinch(GFI)/BGN
лв1.033396
1 Goldfinch(GFI)/HUF
Ft208.770744
1 Goldfinch(GFI)/CZK
12.926732
1 Goldfinch(GFI)/KWD
د.ك0.188734
1 Goldfinch(GFI)/ILS
2.085356
1 Goldfinch(GFI)/NOK
kr6.287008
1 Goldfinch(GFI)/NZD
$1.039584

Goldfinch ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Goldfinch võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Goldfinch ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goldfinch kohta

Kui palju on Goldfinch (GFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GFI hind USD on 0.6188 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GFI/USD hind?
Praegune hind GFI/USD on $ 0.6188. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Goldfinch turukapitalisatsioon?
GFI turukapitalisatsioon on $ 50.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GFI ringlev varu?
GFI ringlev varu on 82.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFI (ATH) hind?
GFI saavutab ATH hinna summas 34.29 USD.
Mis oli kõigi aegade GFI madalaim (ATL) hind?
GFI nägi ATL hinda summas 0.29285259754006365 USD.
Milline on GFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GFI kauplemismaht on $ 62.01K USD.
Kas GFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFI hinna ennustust.
Goldfinch (GFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

