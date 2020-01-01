GAMESTOP (GAMESTOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GAMESTOP (GAMESTOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GAMESTOP (GAMESTOP) teave GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Ametlik veebisait: https://gmeethereum.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Ostke GAMESTOP kohe!

GAMESTOP (GAMESTOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAMESTOP (GAMESTOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.78M $ 23.78M $ 23.78M Koguvaru: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B Ringlev varu: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.32M $ 24.32M $ 24.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Praegune hind: $ 0.00005782 $ 0.00005782 $ 0.00005782 Lisateave GAMESTOP (GAMESTOP) hinna kohta

GAMESTOP (GAMESTOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAMESTOP (GAMESTOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAMESTOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAMESTOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAMESTOP tokeni tokenoomikat, avastage GAMESTOP tokeni reaalajas hinda!

GAMESTOP (GAMESTOP) hinna ajalugu GAMESTOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GAMESTOP hinna ajalugu kohe!

GAMESTOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAMESTOP võiks suunduda? Meie GAMESTOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAMESTOP tokeni hinna ennustust kohe!

