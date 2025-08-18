Rohkem infot GAMESTOP

GAMESTOP logo

GAMESTOP hind(GAMESTOP)

1 GAMESTOP/USD reaalajas hind:

$0.00007769
$0.00007769$0.00007769
-2.50%1D
USD
GAMESTOP (GAMESTOP) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

GAMESTOP (GAMESTOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00007187
$ 0.00007187$ 0.00007187
24 h madal
$ 0.00007975
$ 0.00007975$ 0.00007975
24 h kõrge

$ 0.00007187
$ 0.00007187$ 0.00007187

$ 0.00007975
$ 0.00007975$ 0.00007975

$ 0.000413098438243625
$ 0.000413098438243625$ 0.000413098438243625

$ 0.000002602616451368
$ 0.000002602616451368$ 0.000002602616451368

-0.34%

-2.50%

-14.60%

-14.60%

GAMESTOP (GAMESTOP) reaalajas hind on $ 0.00007769. Viimase 24 tunni jooksul GAMESTOP kaubeldud madalaim $ 0.00007187 ja kõrgeim $ 0.00007975 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMESTOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000413098438243625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002602616451368.

Lüliajalise tootluse osas on GAMESTOP muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -2.50% 24 tunni vältel -14.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAMESTOP (GAMESTOP) – turuteave

No.762

$ 31.95M
$ 31.95M$ 31.95M

$ 78.80K
$ 78.80K$ 78.80K

$ 32.68M
$ 32.68M$ 32.68M

411.30B
411.30B 411.30B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

411,297,484,026
411,297,484,026 411,297,484,026

97.76%

ETH

GAMESTOP praegune turukapitalisatsioon on $ 31.95M $ 78.80K 24 tunnise kauplemismahuga. GAMESTOP ringlev varu on 411.30B, mille koguvaru on 411297484026. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.68M.

GAMESTOP (GAMESTOP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GAMESTOP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000019921-2.50%
30 päeva$ +0.00001777+29.65%
60 päeva$ +0.00001794+30.02%
90 päeva$ +0.00000514+7.08%
GAMESTOP Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAMESTOP muutuse $ -0.0000019921 (-2.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GAMESTOP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00001777 (+29.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GAMESTOP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAMESTOP $ +0.00001794 (+30.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GAMESTOP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000514 (+7.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GAMESTOP (GAMESTOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GAMESTOP hinnaajaloo lehte.

Mis on GAMESTOP (GAMESTOP)

GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.

GAMESTOP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GAMESTOP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAMESTOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GAMESTOP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GAMESTOP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GAMESTOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAMESTOP (GAMESTOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAMESTOP (GAMESTOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAMESTOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAMESTOP hinna ennustust kohe!

GAMESTOP (GAMESTOP) tokenoomika

GAMESTOP (GAMESTOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMESTOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GAMESTOP (GAMESTOP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GAMESTOP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GAMESTOP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAMESTOP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GAMESTOP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse GAMESTOP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAMESTOP kohta

Kui palju on GAMESTOP (GAMESTOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAMESTOP hind USD on 0.00007769 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAMESTOP/USD hind?
Praegune hind GAMESTOP/USD on $ 0.00007769. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAMESTOP turukapitalisatsioon?
GAMESTOP turukapitalisatsioon on $ 31.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAMESTOP ringlev varu?
GAMESTOP ringlev varu on 411.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMESTOP (ATH) hind?
GAMESTOP saavutab ATH hinna summas 0.000413098438243625 USD.
Mis oli kõigi aegade GAMESTOP madalaim (ATL) hind?
GAMESTOP nägi ATL hinda summas 0.000002602616451368 USD.
Milline on GAMESTOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAMESTOP kauplemismaht on $ 78.80K USD.
Kas GAMESTOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAMESTOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMESTOP hinna ennustust.
2025-08-18

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

