SQUID MEME (GAME) reaalajas hind on $ 24.1663. Viimase 24 tunni jooksul GAME kaubeldud madalaim $ 22.9423 ja kõrgeim $ 25.9344 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GAME muutunud +2.21% viimase tunni jooksul, +3.37% 24 tunni vältel +10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SQUID MEME (GAME) – turuteave
--
----
$ 52.03K
$ 52.03K$ 52.03K
$ 11.02B
$ 11.02B$ 11.02B
--
----
456,000,000
456,000,000 456,000,000
TONCOIN
SQUID MEME praegune turukapitalisatsioon on --$ 52.03K 24 tunnise kauplemismahuga. GAME ringlev varu on --, mille koguvaru on 456000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.02B.
SQUID MEME (GAME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SQUID MEME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.787854
+3.37%
30 päeva
$ +14.8306
+158.85%
60 päeva
$ +24.0413
+19,233.04%
90 päeva
$ +24.0413
+19,233.04%
SQUID MEME Hinnamuutus täna
Täna registreeris GAME muutuse $ +0.787854 (+3.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SQUID MEME 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +14.8306 (+158.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SQUID MEME 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAME $ +24.0413 (+19,233.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SQUID MEME 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +24.0413 (+19,233.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SQUID MEME (GAME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SQUID MEME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GAME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SQUID MEME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SQUID MEME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SQUID MEME hinna ennustus (USD)
Kui palju on SQUID MEME (GAME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SQUID MEME (GAME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SQUID MEME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SQUID MEME (GAME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SQUID MEME (GAME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SQUID MEME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SQUID MEME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.