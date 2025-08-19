Rohkem infot GAME

GAME Hinnainfo

GAME Ametlik veebisait

GAME Tokenoomika

GAME Hinnaprognoos

GAME Ajalugu

GAME – ostujuhend

GAME-usaldusraha valuutakonverter

GAME Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SQUID MEME logo

SQUID MEME hind(GAME)

1 GAME/USD reaalajas hind:

$24.1663
$24.1663$24.1663
+3.37%1D
USD
SQUID MEME (GAME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:08:25 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 22.9423
$ 22.9423$ 22.9423
24 h madal
$ 25.9344
$ 25.9344$ 25.9344
24 h kõrge

$ 22.9423
$ 22.9423$ 22.9423

$ 25.9344
$ 25.9344$ 25.9344

--
----

--
----

+2.21%

+3.37%

+10.55%

+10.55%

SQUID MEME (GAME) reaalajas hind on $ 24.1663. Viimase 24 tunni jooksul GAME kaubeldud madalaim $ 22.9423 ja kõrgeim $ 25.9344 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GAME muutunud +2.21% viimase tunni jooksul, +3.37% 24 tunni vältel +10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SQUID MEME (GAME) – turuteave

--
----

$ 52.03K
$ 52.03K$ 52.03K

$ 11.02B
$ 11.02B$ 11.02B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

SQUID MEME praegune turukapitalisatsioon on -- $ 52.03K 24 tunnise kauplemismahuga. GAME ringlev varu on --, mille koguvaru on 456000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.02B.

SQUID MEME (GAME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SQUID MEME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.787854+3.37%
30 päeva$ +14.8306+158.85%
60 päeva$ +24.0413+19,233.04%
90 päeva$ +24.0413+19,233.04%
SQUID MEME Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAME muutuse $ +0.787854 (+3.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SQUID MEME 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +14.8306 (+158.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SQUID MEME 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAME $ +24.0413 (+19,233.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SQUID MEME 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +24.0413 (+19,233.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SQUID MEME (GAME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SQUID MEME hinnaajaloo lehte.

Mis on SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SQUID MEME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SQUID MEME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SQUID MEME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SQUID MEME hinna ennustus (USD)

Kui palju on SQUID MEME (GAME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SQUID MEME (GAME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SQUID MEME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SQUID MEME hinna ennustust kohe!

SQUID MEME (GAME) tokenoomika

SQUID MEME (GAME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SQUID MEME (GAME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SQUID MEME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SQUID MEME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAME kohalike valuutade suhtes

1 SQUID MEME(GAME)/VND
635,936.1845
1 SQUID MEME(GAME)/AUD
A$37.216102
1 SQUID MEME(GAME)/GBP
17.883062
1 SQUID MEME(GAME)/EUR
20.541355
1 SQUID MEME(GAME)/USD
$24.1663
1 SQUID MEME(GAME)/MYR
RM101.981786
1 SQUID MEME(GAME)/TRY
987.918344
1 SQUID MEME(GAME)/JPY
¥3,552.4461
1 SQUID MEME(GAME)/ARS
ARS$31,222.376274
1 SQUID MEME(GAME)/RUB
1,945.38715
1 SQUID MEME(GAME)/INR
2,110.201316
1 SQUID MEME(GAME)/IDR
Rp389,778.977689
1 SQUID MEME(GAME)/KRW
33,564.090744
1 SQUID MEME(GAME)/PHP
1,378.445752
1 SQUID MEME(GAME)/EGP
￡E.1,168.923931
1 SQUID MEME(GAME)/BRL
R$131.223009
1 SQUID MEME(GAME)/CAD
C$33.349494
1 SQUID MEME(GAME)/BDT
2,935.238798
1 SQUID MEME(GAME)/NGN
37,008.030157
1 SQUID MEME(GAME)/COP
$97,053.310778
1 SQUID MEME(GAME)/ZAR
R.426.293532
1 SQUID MEME(GAME)/UAH
996.134886
1 SQUID MEME(GAME)/VES
Bs3,262.4505
1 SQUID MEME(GAME)/CLP
$23,296.3132
1 SQUID MEME(GAME)/PKR
Rs6,853.56268
1 SQUID MEME(GAME)/KZT
13,020.560777
1 SQUID MEME(GAME)/THB
฿785.40475
1 SQUID MEME(GAME)/TWD
NT$726.197315
1 SQUID MEME(GAME)/AED
د.إ88.690321
1 SQUID MEME(GAME)/CHF
Fr19.33304
1 SQUID MEME(GAME)/HKD
HK$188.980466
1 SQUID MEME(GAME)/AMD
֏9,262.459464
1 SQUID MEME(GAME)/MAD
.د.م217.738363
1 SQUID MEME(GAME)/MXN
$453.601451
1 SQUID MEME(GAME)/SAR
ريال90.623625
1 SQUID MEME(GAME)/PLN
87.965332
1 SQUID MEME(GAME)/RON
лв104.640079
1 SQUID MEME(GAME)/SEK
kr230.788165
1 SQUID MEME(GAME)/BGN
лв40.357721
1 SQUID MEME(GAME)/HUF
Ft8,188.992418
1 SQUID MEME(GAME)/CZK
506.767311
1 SQUID MEME(GAME)/KWD
د.ك7.3707215
1 SQUID MEME(GAME)/ILS
81.682094
1 SQUID MEME(GAME)/AOA
Kz22,029.274091
1 SQUID MEME(GAME)/BHD
.د.ب9.1106951
1 SQUID MEME(GAME)/BMD
$24.1663
1 SQUID MEME(GAME)/DKK
kr154.422657
1 SQUID MEME(GAME)/HNL
L632.673734
1 SQUID MEME(GAME)/MUR
1,098.841661
1 SQUID MEME(GAME)/NAD
$425.810206
1 SQUID MEME(GAME)/NOK
kr246.254597
1 SQUID MEME(GAME)/NZD
$40.599384
1 SQUID MEME(GAME)/PAB
B/.24.1663
1 SQUID MEME(GAME)/PGK
K100.290145
1 SQUID MEME(GAME)/QAR
ر.ق87.965332
1 SQUID MEME(GAME)/RSD
дин.2,427.504835

SQUID MEME ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SQUID MEME võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SQUID MEME ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SQUID MEME kohta

Kui palju on SQUID MEME (GAME) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAME hind USD on 24.1663 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAME/USD hind?
Praegune hind GAME/USD on $ 24.1663. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SQUID MEME turukapitalisatsioon?
GAME turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAME ringlev varu?
GAME ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAME (ATH) hind?
GAME saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GAME madalaim (ATL) hind?
GAME nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GAME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAME kauplemismaht on $ 52.03K USD.
Kas GAME sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:08:25 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GAME/USD kalkulaator

Summa

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 24.1663 USD

Kauplemine: GAME

GAMEUSDT
$24.1663
$24.1663$24.1663
+3.36%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu