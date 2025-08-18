Foxsy AI (FOXSY) reaalajas hind on $ 0.007531. Viimase 24 tunni jooksul FOXSY kaubeldud madalaim $ 0.00723 ja kõrgeim $ 0.007716 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOXSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12274402857611348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005573032805183145.
Lüliajalise tootluse osas on FOXSY muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Foxsy AI (FOXSY) – turuteave
No.1440
$ 4.98M
$ 201.47K
$ 14.90M
661.20M
1,978,082,104
1,976,015,648
33.42%
EGLD
Foxsy AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.98M$ 201.47K 24 tunnise kauplemismahuga. FOXSY ringlev varu on 661.20M, mille koguvaru on 1976015648. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.90M.
Foxsy AI (FOXSY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Foxsy AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00014195
-1.84%
30 päeva
$ -0.001989
-20.90%
60 päeva
$ -0.005679
-43.00%
90 päeva
$ -0.013989
-65.01%
Foxsy AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris FOXSY muutuse $ -0.00014195 (-1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Foxsy AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001989 (-20.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Foxsy AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FOXSY $ -0.005679 (-43.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Foxsy AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.013989 (-65.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Foxsy AI (FOXSY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.
Foxsy AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Foxsy AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FOXSY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Foxsy AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Foxsy AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Foxsy AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Foxsy AI (FOXSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Foxsy AI (FOXSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Foxsy AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOXSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Foxsy AI (FOXSY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Foxsy AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Foxsy AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.