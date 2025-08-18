Rohkem infot FOXSY

FOXSY Hinnainfo

FOXSY Valge raamat

FOXSY Ametlik veebisait

FOXSY Tokenoomika

FOXSY Hinnaprognoos

FOXSY Ajalugu

FOXSY – ostujuhend

FOXSY-usaldusraha valuutakonverter

FOXSY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Foxsy AI logo

Foxsy AI hind(FOXSY)

1 FOXSY/USD reaalajas hind:

$0.007531
$0.007531$0.007531
-1.85%1D
USD
Foxsy AI (FOXSY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:39 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00723
$ 0.00723$ 0.00723
24 h madal
$ 0.007716
$ 0.007716$ 0.007716
24 h kõrge

$ 0.00723
$ 0.00723$ 0.00723

$ 0.007716
$ 0.007716$ 0.007716

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.005573032805183145
$ 0.005573032805183145$ 0.005573032805183145

-0.56%

-1.84%

-1.33%

-1.33%

Foxsy AI (FOXSY) reaalajas hind on $ 0.007531. Viimase 24 tunni jooksul FOXSY kaubeldud madalaim $ 0.00723 ja kõrgeim $ 0.007716 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOXSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12274402857611348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005573032805183145.

Lüliajalise tootluse osas on FOXSY muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Foxsy AI (FOXSY) – turuteave

No.1440

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

$ 201.47K
$ 201.47K$ 201.47K

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Foxsy AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.98M $ 201.47K 24 tunnise kauplemismahuga. FOXSY ringlev varu on 661.20M, mille koguvaru on 1976015648. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.90M.

Foxsy AI (FOXSY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Foxsy AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00014195-1.84%
30 päeva$ -0.001989-20.90%
60 päeva$ -0.005679-43.00%
90 päeva$ -0.013989-65.01%
Foxsy AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris FOXSY muutuse $ -0.00014195 (-1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Foxsy AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001989 (-20.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Foxsy AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FOXSY $ -0.005679 (-43.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Foxsy AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.013989 (-65.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Foxsy AI (FOXSY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Foxsy AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Foxsy AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FOXSY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Foxsy AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Foxsy AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Foxsy AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Foxsy AI (FOXSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Foxsy AI (FOXSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Foxsy AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Foxsy AI hinna ennustust kohe!

Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika

Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOXSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Foxsy AI (FOXSY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Foxsy AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Foxsy AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FOXSY kohalike valuutade suhtes

1 Foxsy AI(FOXSY)/VND
198.178265
1 Foxsy AI(FOXSY)/AUD
A$0.01152243
1 Foxsy AI(FOXSY)/GBP
0.00549763
1 Foxsy AI(FOXSY)/EUR
0.00640135
1 Foxsy AI(FOXSY)/USD
$0.007531
1 Foxsy AI(FOXSY)/MYR
RM0.03170551
1 Foxsy AI(FOXSY)/TRY
0.30764135
1 Foxsy AI(FOXSY)/JPY
¥1.107057
1 Foxsy AI(FOXSY)/ARS
ARS$9.75513023
1 Foxsy AI(FOXSY)/RUB
0.59976884
1 Foxsy AI(FOXSY)/INR
0.65903781
1 Foxsy AI(FOXSY)/IDR
Rp121.46772493
1 Foxsy AI(FOXSY)/KRW
10.45965528
1 Foxsy AI(FOXSY)/PHP
0.42587805
1 Foxsy AI(FOXSY)/EGP
￡E.0.36306951
1 Foxsy AI(FOXSY)/BRL
R$0.0406674
1 Foxsy AI(FOXSY)/CAD
C$0.01039278
1 Foxsy AI(FOXSY)/BDT
0.91456464
1 Foxsy AI(FOXSY)/NGN
11.55059594
1 Foxsy AI(FOXSY)/UAH
0.31035251
1 Foxsy AI(FOXSY)/VES
Bs1.016685
1 Foxsy AI(FOXSY)/CLP
$7.259884
1 Foxsy AI(FOXSY)/PKR
Rs2.13338168
1 Foxsy AI(FOXSY)/KZT
4.07735871
1 Foxsy AI(FOXSY)/THB
฿0.24347723
1 Foxsy AI(FOXSY)/TWD
NT$0.22615593
1 Foxsy AI(FOXSY)/AED
د.إ0.02763877
1 Foxsy AI(FOXSY)/CHF
Fr0.0060248
1 Foxsy AI(FOXSY)/HKD
HK$0.05889242
1 Foxsy AI(FOXSY)/AMD
֏2.87880006
1 Foxsy AI(FOXSY)/MAD
.د.م0.06770369
1 Foxsy AI(FOXSY)/MXN
$0.14098032
1 Foxsy AI(FOXSY)/PLN
0.02733753
1 Foxsy AI(FOXSY)/RON
лв0.03253392
1 Foxsy AI(FOXSY)/SEK
kr0.07184574
1 Foxsy AI(FOXSY)/BGN
лв0.01257677
1 Foxsy AI(FOXSY)/HUF
Ft2.54080878
1 Foxsy AI(FOXSY)/CZK
0.15732259
1 Foxsy AI(FOXSY)/KWD
د.ك0.002296955
1 Foxsy AI(FOXSY)/ILS
0.02537947
1 Foxsy AI(FOXSY)/NOK
kr0.07651496
1 Foxsy AI(FOXSY)/NZD
$0.01265208

Foxsy AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Foxsy AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Foxsy AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Foxsy AI kohta

Kui palju on Foxsy AI (FOXSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOXSY hind USD on 0.007531 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOXSY/USD hind?
Praegune hind FOXSY/USD on $ 0.007531. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Foxsy AI turukapitalisatsioon?
FOXSY turukapitalisatsioon on $ 4.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOXSY ringlev varu?
FOXSY ringlev varu on 661.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOXSY (ATH) hind?
FOXSY saavutab ATH hinna summas 0.12274402857611348 USD.
Mis oli kõigi aegade FOXSY madalaim (ATL) hind?
FOXSY nägi ATL hinda summas 0.005573032805183145 USD.
Milline on FOXSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOXSY kauplemismaht on $ 201.47K USD.
Kas FOXSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOXSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOXSY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:39 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FOXSY/USD kalkulaator

Summa

FOXSY
FOXSY
USD
USD

1 FOXSY = 0.007531 USD

Kauplemine: FOXSY

FOXSYUSDT
$0.007531
$0.007531$0.007531
-1.84%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu