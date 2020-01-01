Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Foxsy AI (FOXSY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Foxsy AI (FOXSY) teave FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Ametlik veebisait: https://foxsy.ai Valge raamat: https://project.docs.foxsy.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Ostke FOXSY kohe!

Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Foxsy AI (FOXSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Koguvaru: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Ringlev varu: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005573032805183145 $ 0.005573032805183145 $ 0.005573032805183145 Praegune hind: $ 0.007148 $ 0.007148 $ 0.007148 Lisateave Foxsy AI (FOXSY) hinna kohta

Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Foxsy AI (FOXSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FOXSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FOXSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FOXSY tokeni tokenoomikat, avastage FOXSY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FOXSY Kas olete huvitatud Foxsy AI (FOXSY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FOXSY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FOXSY MEXC-ist osta!

Foxsy AI (FOXSY) hinna ajalugu FOXSY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FOXSY hinna ajalugu kohe!

FOXSY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FOXSY võiks suunduda? Meie FOXSY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FOXSY tokeni hinna ennustust kohe!

