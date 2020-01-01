Forta (FORT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Forta (FORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Forta (FORT) teave Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Ametlik veebisait: https://forta.org/ Valge raamat: https://docs.forta.network/en/latest/ Plokiahela Explorer: https://explorer.forta.network/ Ostke FORT kohe!

Forta (FORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Forta (FORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.06M $ 41.06M $ 41.06M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 614.27M $ 614.27M $ 614.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.84M $ 66.84M $ 66.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7333 $ 0.7333 $ 0.7333 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 Praegune hind: $ 0.06684 $ 0.06684 $ 0.06684 Lisateave Forta (FORT) hinna kohta

Forta (FORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Forta (FORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FORT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FORT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FORT tokeni tokenoomikat, avastage FORT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FORT Kas olete huvitatud Forta (FORT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FORT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FORT MEXC-ist osta!

Forta (FORT) hinna ajalugu FORT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FORT hinna ajalugu kohe!

FORT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FORT võiks suunduda? Meie FORT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FORT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!