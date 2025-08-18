Forta (FORT) reaalajas hind on $ 0.06978. Viimase 24 tunni jooksul FORT kaubeldud madalaim $ 0.06694 ja kõrgeim $ 0.07366 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2053315560346853 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06065180753504669.
Lüliajalise tootluse osas on FORT muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +1.26% 24 tunni vältel -0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Forta (FORT) – turuteave
Forta praegune turukapitalisatsioon on $ 42.86M$ 62.80K 24 tunnise kauplemismahuga. FORT ringlev varu on 614.27M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.78M.
Forta (FORT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Forta tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0008683
+1.26%
30 päeva
$ -0.00315
-4.32%
60 päeva
$ +0.00525
+8.13%
90 päeva
$ +0.00248
+3.68%
Forta Hinnamuutus täna
Täna registreeris FORT muutuse $ +0.0008683 (+1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Forta 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00315 (-4.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Forta 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FORT $ +0.00525 (+8.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Forta 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00248 (+3.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Forta (FORT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.
Forta hinna ennustus (USD)
Kui palju on Forta (FORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forta (FORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Forta (FORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.