FNT Crypto (FNTIO) teave FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform. Ametlik veebisait: https://fntcrypto.io/ Valge raamat: https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9 Ostke FNTIO kohe!

FNT Crypto (FNTIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FNT Crypto (FNTIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0010675 $ 0.0010675 $ 0.0010675 Lisateave FNT Crypto (FNTIO) hinna kohta

FNT Crypto (FNTIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FNT Crypto (FNTIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FNTIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FNTIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FNTIO tokeni tokenoomikat, avastage FNTIO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FNTIO Kas olete huvitatud FNT Crypto (FNTIO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FNTIO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FNTIO MEXC-ist osta!

FNT Crypto (FNTIO) hinna ajalugu FNTIO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FNTIO hinna ajalugu kohe!

FNTIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FNTIO võiks suunduda? Meie FNTIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FNTIO tokeni hinna ennustust kohe!

