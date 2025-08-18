Rohkem infot FNTIO

FNTIO Hinnainfo

FNTIO Valge raamat

FNTIO Ametlik veebisait

FNTIO Tokenoomika

FNTIO Hinnaprognoos

FNTIO Ajalugu

FNTIO – ostujuhend

FNTIO-usaldusraha valuutakonverter

FNTIO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FNT Crypto logo

FNT Crypto hind(FNTIO)

1 FNTIO/USD reaalajas hind:

$0.001
$0.001$0.001
+0.02%1D
USD
FNT Crypto (FNTIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:30:13 (UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0009965
$ 0.0009965$ 0.0009965
24 h madal
$ 0.0010001
$ 0.0010001$ 0.0010001
24 h kõrge

$ 0.0009965
$ 0.0009965$ 0.0009965

$ 0.0010001
$ 0.0010001$ 0.0010001

--
----

--
----

+0.15%

+0.02%

+5.42%

+5.42%

FNT Crypto (FNTIO) reaalajas hind on $ 0.001. Viimase 24 tunni jooksul FNTIO kaubeldud madalaim $ 0.0009965 ja kõrgeim $ 0.0010001 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNTIOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on FNTIO muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FNT Crypto (FNTIO) – turuteave

--
----

$ 25.28K
$ 25.28K$ 25.28K

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

FNT Crypto praegune turukapitalisatsioon on -- $ 25.28K 24 tunnise kauplemismahuga. FNTIO ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FNT Crypto (FNTIO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FNT Crypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000002+0.02%
30 päeva$ +0.0003071+44.32%
60 päeva$ +0.0004154+71.05%
90 päeva$ +0.0004545+83.31%
FNT Crypto Hinnamuutus täna

Täna registreeris FNTIO muutuse $ +0.0000002 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FNT Crypto 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003071 (+44.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FNT Crypto 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FNTIO $ +0.0004154 (+71.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FNT Crypto 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0004545 (+83.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FNT Crypto (FNTIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FNT Crypto hinnaajaloo lehte.

Mis on FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

FNT Crypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FNT Crypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FNTIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FNT Crypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FNT Crypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FNT Crypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on FNT Crypto (FNTIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FNT Crypto (FNTIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FNT Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FNT Crypto hinna ennustust kohe!

FNT Crypto (FNTIO) tokenoomika

FNT Crypto (FNTIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNTIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FNT Crypto (FNTIO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FNT Crypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FNT Crypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FNTIO kohalike valuutade suhtes

1 FNT Crypto(FNTIO)/VND
26.315
1 FNT Crypto(FNTIO)/AUD
A$0.00152
1 FNT Crypto(FNTIO)/GBP
0.00073
1 FNT Crypto(FNTIO)/EUR
0.00085
1 FNT Crypto(FNTIO)/USD
$0.001
1 FNT Crypto(FNTIO)/MYR
RM0.00421
1 FNT Crypto(FNTIO)/TRY
0.04079
1 FNT Crypto(FNTIO)/JPY
¥0.147
1 FNT Crypto(FNTIO)/ARS
ARS$1.29701
1 FNT Crypto(FNTIO)/RUB
0.07971
1 FNT Crypto(FNTIO)/INR
0.08751
1 FNT Crypto(FNTIO)/IDR
Rp16.12903
1 FNT Crypto(FNTIO)/KRW
1.38888
1 FNT Crypto(FNTIO)/PHP
0.05655
1 FNT Crypto(FNTIO)/EGP
￡E.0.04826
1 FNT Crypto(FNTIO)/BRL
R$0.0054
1 FNT Crypto(FNTIO)/CAD
C$0.00138
1 FNT Crypto(FNTIO)/BDT
0.12144
1 FNT Crypto(FNTIO)/NGN
1.53374
1 FNT Crypto(FNTIO)/UAH
0.04121
1 FNT Crypto(FNTIO)/VES
Bs0.135
1 FNT Crypto(FNTIO)/CLP
$0.964
1 FNT Crypto(FNTIO)/PKR
Rs0.28328
1 FNT Crypto(FNTIO)/KZT
0.54141
1 FNT Crypto(FNTIO)/THB
฿0.03239
1 FNT Crypto(FNTIO)/TWD
NT$0.03003
1 FNT Crypto(FNTIO)/AED
د.إ0.00367
1 FNT Crypto(FNTIO)/CHF
Fr0.0008
1 FNT Crypto(FNTIO)/HKD
HK$0.00782
1 FNT Crypto(FNTIO)/AMD
֏0.38226
1 FNT Crypto(FNTIO)/MAD
.د.م0.00899
1 FNT Crypto(FNTIO)/MXN
$0.01887
1 FNT Crypto(FNTIO)/PLN
0.00364
1 FNT Crypto(FNTIO)/RON
лв0.00432
1 FNT Crypto(FNTIO)/SEK
kr0.00955
1 FNT Crypto(FNTIO)/BGN
лв0.00167
1 FNT Crypto(FNTIO)/HUF
Ft0.3376
1 FNT Crypto(FNTIO)/CZK
0.0209
1 FNT Crypto(FNTIO)/KWD
د.ك0.000305
1 FNT Crypto(FNTIO)/ILS
0.00337
1 FNT Crypto(FNTIO)/NOK
kr0.01019
1 FNT Crypto(FNTIO)/NZD
$0.00168

FNT Crypto ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FNT Crypto võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FNT Crypto ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FNT Crypto kohta

Kui palju on FNT Crypto (FNTIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas FNTIO hind USD on 0.001 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FNTIO/USD hind?
Praegune hind FNTIO/USD on $ 0.001. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FNT Crypto turukapitalisatsioon?
FNTIO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FNTIO ringlev varu?
FNTIO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNTIO (ATH) hind?
FNTIO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FNTIO madalaim (ATL) hind?
FNTIO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FNTIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FNTIO kauplemismaht on $ 25.28K USD.
Kas FNTIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
FNTIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNTIO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:30:13 (UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FNTIO/USD kalkulaator

Summa

FNTIO
FNTIO
USD
USD

1 FNTIO = 0.001 USD

Kauplemine: FNTIO

FNTIOUSDT
$0.001
$0.001$0.001
+0.02%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu