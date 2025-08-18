FNT Crypto (FNTIO) reaalajas hind on $ 0.001. Viimase 24 tunni jooksul FNTIO kaubeldud madalaim $ 0.0009965 ja kõrgeim $ 0.0010001 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNTIOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FNTIO muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FNT Crypto (FNTIO) – turuteave
--
----
$ 25.28K
$ 25.28K$ 25.28K
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
FNT Crypto praegune turukapitalisatsioon on --$ 25.28K 24 tunnise kauplemismahuga. FNTIO ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FNT Crypto (FNTIO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FNT Crypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000002
+0.02%
30 päeva
$ +0.0003071
+44.32%
60 päeva
$ +0.0004154
+71.05%
90 päeva
$ +0.0004545
+83.31%
FNT Crypto Hinnamuutus täna
Täna registreeris FNTIO muutuse $ +0.0000002 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FNT Crypto 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003071 (+44.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FNT Crypto 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FNTIO $ +0.0004154 (+71.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FNT Crypto 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0004545 (+83.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FNT Crypto (FNTIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.
FNT Crypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FNT Crypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FNTIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FNT Crypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FNT Crypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FNT Crypto hinna ennustus (USD)
Kui palju on FNT Crypto (FNTIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FNT Crypto (FNTIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FNT Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FNT Crypto (FNTIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNTIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FNT Crypto (FNTIO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FNT Crypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FNT Crypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.