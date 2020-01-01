Fluence (FLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fluence (FLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fluence (FLT) teave Fluence is a decentralzied compute platform. Ametlik veebisait: https://fluence.network/ Valge raamat: https://fluence.dev/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x236501327e701692a281934230AF0b6BE8Df3353 Ostke FLT kohe!

Fluence (FLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fluence (FLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.74M $ 7.74M $ 7.74M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 199.37M $ 199.37M $ 199.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.83M $ 38.83M $ 38.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4389 $ 0.4389 $ 0.4389 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 Praegune hind: $ 0.03883 $ 0.03883 $ 0.03883 Lisateave Fluence (FLT) hinna kohta

Fluence (FLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fluence (FLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLT tokeni tokenoomikat, avastage FLT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLT Kas olete huvitatud Fluence (FLT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLT MEXC-ist osta!

Fluence (FLT) hinna ajalugu FLT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLT hinna ajalugu kohe!

FLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLT võiks suunduda? Meie FLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLT tokeni hinna ennustust kohe!

