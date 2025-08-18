Rohkem infot FLT

Fluence logo

Fluence hind(FLT)

1 FLT/USD reaalajas hind:

$0.03755
+0.69%1D
USD
Fluence (FLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 06:00:53 (UTC+8)

Fluence (FLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03702
24 h madal
$ 0.0381
24 h kõrge

$ 0.03702
$ 0.0381
$ 2.4337455336702645
$ 0.02534427149534529
-0.06%

+0.69%

-2.35%

-2.35%

Fluence (FLT) reaalajas hind on $ 0.03755. Viimase 24 tunni jooksul FLT kaubeldud madalaim $ 0.03702 ja kõrgeim $ 0.0381 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4337455336702645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02534427149534529.

Lüliajalise tootluse osas on FLT muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel -2.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fluence (FLT) – turuteave

No.1272

$ 7.46M
$ 59.05K
$ 37.55M
198.65M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.86%

ETH

Fluence praegune turukapitalisatsioon on $ 7.46M $ 59.05K 24 tunnise kauplemismahuga. FLT ringlev varu on 198.65M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.55M.

Fluence (FLT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fluence tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002573+0.69%
30 päeva$ -0.00942-20.06%
60 päeva$ -0.01471-28.15%
90 päeva$ -0.0035-8.53%
Fluence Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLT muutuse $ +0.0002573 (+0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fluence 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00942 (-20.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fluence 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLT $ -0.01471 (-28.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fluence 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0035 (-8.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fluence (FLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fluence hinnaajaloo lehte.

Mis on Fluence (FLT)

Fluence is a decentralzied compute platform.

Fluence on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fluence investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fluence kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fluence ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fluence hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fluence (FLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fluence (FLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fluence nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fluence hinna ennustust kohe!

Fluence (FLT) tokenoomika

Fluence (FLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fluence (FLT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fluence osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fluence osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLT kohalike valuutade suhtes

1 Fluence(FLT)/VND
988.12825
1 Fluence(FLT)/AUD
A$0.0574515
1 Fluence(FLT)/GBP
0.0274115
1 Fluence(FLT)/EUR
0.0319175
1 Fluence(FLT)/USD
$0.03755
1 Fluence(FLT)/MYR
RM0.1580855
1 Fluence(FLT)/TRY
1.535044
1 Fluence(FLT)/JPY
¥5.51985
1 Fluence(FLT)/ARS
ARS$48.6396415
1 Fluence(FLT)/RUB
2.991233
1 Fluence(FLT)/INR
3.2860005
1 Fluence(FLT)/IDR
Rp605.6450765
1 Fluence(FLT)/KRW
52.152444
1 Fluence(FLT)/PHP
2.132089
1 Fluence(FLT)/EGP
￡E.1.810661
1 Fluence(FLT)/BRL
R$0.20277
1 Fluence(FLT)/CAD
C$0.051819
1 Fluence(FLT)/BDT
4.5551905
1 Fluence(FLT)/NGN
57.5036945
1 Fluence(FLT)/UAH
1.5474355
1 Fluence(FLT)/VES
Bs5.06925
1 Fluence(FLT)/CLP
$36.1231
1 Fluence(FLT)/PKR
Rs10.628152
1 Fluence(FLT)/KZT
20.3081665
1 Fluence(FLT)/THB
฿1.215118
1 Fluence(FLT)/TWD
NT$1.1276265
1 Fluence(FLT)/AED
د.إ0.1378085
1 Fluence(FLT)/CHF
Fr0.03004
1 Fluence(FLT)/HKD
HK$0.293641
1 Fluence(FLT)/AMD
֏14.35912
1 Fluence(FLT)/MAD
.د.م0.3375745
1 Fluence(FLT)/MXN
$0.702936
1 Fluence(FLT)/PLN
0.1363065
1 Fluence(FLT)/RON
лв0.162216
1 Fluence(FLT)/SEK
kr0.358227
1 Fluence(FLT)/BGN
лв0.0627085
1 Fluence(FLT)/HUF
Ft12.668619
1 Fluence(FLT)/CZK
0.784795
1 Fluence(FLT)/KWD
د.ك0.0114152
1 Fluence(FLT)/ILS
0.1265435
1 Fluence(FLT)/NOK
kr0.381508
1 Fluence(FLT)/NZD
$0.063084

Fluence ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fluence võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fluence ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fluence kohta

Kui palju on Fluence (FLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLT hind USD on 0.03755 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLT/USD hind?
Praegune hind FLT/USD on $ 0.03755. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fluence turukapitalisatsioon?
FLT turukapitalisatsioon on $ 7.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLT ringlev varu?
FLT ringlev varu on 198.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLT (ATH) hind?
FLT saavutab ATH hinna summas 2.4337455336702645 USD.
Mis oli kõigi aegade FLT madalaim (ATL) hind?
FLT nägi ATL hinda summas 0.02534427149534529 USD.
Milline on FLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLT kauplemismaht on $ 59.05K USD.
Kas FLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLT hinna ennustust.
Fluence (FLT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FLT/USD kalkulaator

Summa

FLT
FLT
USD
USD

1 FLT = 0.03755 USD

