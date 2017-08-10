Filecoin (FIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Filecoin (FIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Filecoin (FIL) teave Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. Ametlik veebisait: https://filecoin.io/ Valge raamat: https://docs.filecoin.io/ Plokiahela Explorer: https://filfox.io/en?utm_source=cmc Ostke FIL kohe!

Filecoin (FIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Filecoin (FIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Koguvaru: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Ringlev varu: $ 684.50M $ 684.50M $ 684.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.70B $ 4.70B $ 4.70B Kõigi aegade kõrgeim: $ 237.8643 $ 237.8643 $ 237.8643 Kõigi aegade madalaim: $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 Praegune hind: $ 2.401 $ 2.401 $ 2.401 Lisateave Filecoin (FIL) hinna kohta

Filecoin (FIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Filecoin (FIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIL tokeni tokenoomikat, avastage FIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FIL Kas olete huvitatud Filecoin (FIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FIL MEXC-ist osta!

Filecoin (FIL) hinna ajalugu FIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FIL hinna ajalugu kohe!

FIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIL võiks suunduda? Meie FIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIL tokeni hinna ennustust kohe!

