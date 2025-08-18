Rohkem infot FIL

Filecoin hind(FIL)

1 FIL/USD reaalajas hind:

$2.563
$2.563$2.563
-2.13%1D
USD
Filecoin (FIL) reaalajas hinnagraafik
Filecoin (FIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.511
$ 2.511$ 2.511
24 h madal
$ 2.63
$ 2.63$ 2.63
24 h kõrge

$ 2.511
$ 2.511$ 2.511

$ 2.63
$ 2.63$ 2.63

$ 237.24182637
$ 237.24182637$ 237.24182637

$ 1.82924685424
$ 1.82924685424$ 1.82924685424

+0.31%

-2.13%

-2.03%

-2.03%

Filecoin (FIL) reaalajas hind on $ 2.564. Viimase 24 tunni jooksul FIL kaubeldud madalaim $ 2.511 ja kõrgeim $ 2.63 näitab aktiivset turu volatiivsust. FILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 237.24182637 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.82924685424.

Lüliajalise tootluse osas on FIL muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -2.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Filecoin (FIL) – turuteave

No.57

$ 1.75B
$ 1.75B$ 1.75B

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

$ 5.02B
$ 5.02B$ 5.02B

683.90M
683.90M 683.90M

1,959,134,536
1,959,134,536 1,959,134,536

0.04%

2017-08-10 00:00:00

FIL

Filecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.75B $ 5.75M 24 tunnise kauplemismahuga. FIL ringlev varu on 683.90M, mille koguvaru on 1959134536. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Filecoin (FIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Filecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.05578-2.13%
30 päeva$ -0.169-6.19%
60 päeva$ +0.172+7.19%
90 päeva$ -0.296-10.35%
Filecoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris FIL muutuse $ -0.05578 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Filecoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.169 (-6.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Filecoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIL $ +0.172 (+7.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Filecoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.296 (-10.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Filecoin (FIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Filecoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Filecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Filecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Filecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Filecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Filecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Filecoin (FIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Filecoin (FIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Filecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Filecoin hinna ennustust kohe!

Filecoin (FIL) tokenoomika

Filecoin (FIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Filecoin (FIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Filecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Filecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FIL kohalike valuutade suhtes

Filecoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Filecoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Filecoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Filecoin kohta

Kui palju on Filecoin (FIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIL hind USD on 2.564 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIL/USD hind?
Praegune hind FIL/USD on $ 2.564. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Filecoin turukapitalisatsioon?
FIL turukapitalisatsioon on $ 1.75B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIL ringlev varu?
FIL ringlev varu on 683.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIL (ATH) hind?
FIL saavutab ATH hinna summas 237.24182637 USD.
Mis oli kõigi aegade FIL madalaim (ATL) hind?
FIL nägi ATL hinda summas 1.82924685424 USD.
Milline on FIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIL kauplemismaht on $ 5.75M USD.
Kas FIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:51:39 (UTC+8)

Filecoin (FIL) Olulised valdkonna uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

