Ergosum (FAVE) reaalajas hind on $ 0.05721. Viimase 24 tunni jooksul FAVE kaubeldud madalaim $ 0.05499 ja kõrgeim $ 0.05775 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAVEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FAVE muutunud +1.29% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ergosum (FAVE) – turuteave
--
----
$ 107.37K
$ 107.37K$ 107.37K
$ 6.87M
$ 6.87M$ 6.87M
--
----
120,000,000
120,000,000 120,000,000
BSC
Ergosum praegune turukapitalisatsioon on --$ 107.37K 24 tunnise kauplemismahuga. FAVE ringlev varu on --, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ergosum (FAVE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ergosum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00124
+2.21%
60 päeva
$ +0.00166
+2.98%
90 päeva
$ +0.00325
+6.02%
Ergosum Hinnamuutus täna
Täna registreeris FAVE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ergosum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00124 (+2.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ergosum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAVE $ +0.00166 (+2.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ergosum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00325 (+6.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ergosum (FAVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet.
Ergosum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ergosum (FAVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ergosum (FAVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ergosum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ergosum (FAVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ergosum (FAVE) ostujuhend
