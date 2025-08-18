Medifakt (FAKT) reaalajas hind on $ 0.0002621. Viimase 24 tunni jooksul FAKT kaubeldud madalaim $ 0.0002552 ja kõrgeim $ 0.0002894 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAKTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04450754499961446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000173569606735217.
Lüliajalise tootluse osas on FAKT muutunud -4.28% viimase tunni jooksul, -3.10% 24 tunni vältel +0.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Medifakt (FAKT) – turuteave
No.4578
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 37.26K
$ 37.26K$ 37.26K
$ 262.10K
$ 262.10K$ 262.10K
0.00
0.00 0.00
999,999,999
999,999,999 999,999,999
999,999,999
999,999,999 999,999,999
0.00%
ETH
Medifakt praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 37.26K 24 tunnise kauplemismahuga. FAKT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 262.10K.
Medifakt (FAKT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Medifakt tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000008385
-3.10%
30 päeva
$ -0.000108
-29.19%
60 päeva
$ -0.0001062
-28.84%
90 päeva
$ -0.0001413
-35.03%
Medifakt Hinnamuutus täna
Täna registreeris FAKT muutuse $ -0.000008385 (-3.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Medifakt 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000108 (-29.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Medifakt 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAKT $ -0.0001062 (-28.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Medifakt 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001413 (-35.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Medifakt (FAKT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.
Medifakt on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Medifakt investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FAKT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Medifakt kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Medifakt ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Medifakt hinna ennustus (USD)
Kui palju on Medifakt (FAKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Medifakt (FAKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Medifakt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Medifakt (FAKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Medifakt (FAKT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Medifakt osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Medifakt osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.