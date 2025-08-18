Mis on Medifakt (FAKT)

Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.

Medifakt (FAKT) tokenoomika

Medifakt (FAKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Medifakt (FAKT) tänapäeval väärt? Reaalajas FAKT hind USD on 0.0002621 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FAKT/USD hind? $ 0.0002621 . Milline on Medifakt turukapitalisatsioon? FAKT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FAKT ringlev varu? FAKT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAKT (ATH) hind? FAKT saavutab ATH hinna summas 0.04450754499961446 USD . Mis oli kõigi aegade FAKT madalaim (ATL) hind? FAKT nägi ATL hinda summas 0.000173569606735217 USD . Milline on FAKT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FAKT kauplemismaht on $ 37.26K USD .

Värsked uudised

