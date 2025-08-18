Rohkem infot FAKT

Medifakt logo

Medifakt hind(FAKT)

1 FAKT/USD reaalajas hind:

$0.0002621
$0.0002621
-3.10%1D
USD
Medifakt (FAKT) reaalajas hinnagraafik
Medifakt (FAKT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002552
$ 0.0002552
24 h madal
$ 0.0002894
$ 0.0002894
24 h kõrge

$ 0.0002552
$ 0.0002552

$ 0.0002894
$ 0.0002894

$ 0.04450754499961446
$ 0.04450754499961446

$ 0.000173569606735217
$ 0.000173569606735217

-4.28%

-3.10%

+0.80%

+0.80%

Medifakt (FAKT) reaalajas hind on $ 0.0002621. Viimase 24 tunni jooksul FAKT kaubeldud madalaim $ 0.0002552 ja kõrgeim $ 0.0002894 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAKTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04450754499961446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000173569606735217.

Lüliajalise tootluse osas on FAKT muutunud -4.28% viimase tunni jooksul, -3.10% 24 tunni vältel +0.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Medifakt (FAKT) – turuteave

No.4578

$ 0.00
$ 0.00

$ 37.26K
$ 37.26K

$ 262.10K
$ 262.10K

0.00
0.00

999,999,999
999,999,999

999,999,999
999,999,999

0.00%

ETH

Medifakt praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 37.26K 24 tunnise kauplemismahuga. FAKT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 262.10K.

Medifakt (FAKT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Medifakt tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000008385-3.10%
30 päeva$ -0.000108-29.19%
60 päeva$ -0.0001062-28.84%
90 päeva$ -0.0001413-35.03%
Medifakt Hinnamuutus täna

Täna registreeris FAKT muutuse $ -0.000008385 (-3.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Medifakt 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000108 (-29.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Medifakt 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAKT $ -0.0001062 (-28.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Medifakt 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001413 (-35.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Medifakt (FAKT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Medifakt hinnaajaloo lehte.

Mis on Medifakt (FAKT)

Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.

Medifakt on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Medifakt investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FAKT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Medifakt kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Medifakt ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Medifakt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Medifakt (FAKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Medifakt (FAKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Medifakt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Medifakt hinna ennustust kohe!

Medifakt (FAKT) tokenoomika

Medifakt (FAKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Medifakt (FAKT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Medifakt osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Medifakt osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FAKT kohalike valuutade suhtes

1 Medifakt(FAKT)/VND
6.8971615
1 Medifakt(FAKT)/AUD
A$0.000401013
1 Medifakt(FAKT)/GBP
0.000191333
1 Medifakt(FAKT)/EUR
0.000222785
1 Medifakt(FAKT)/USD
$0.0002621
1 Medifakt(FAKT)/MYR
RM0.001103441
1 Medifakt(FAKT)/TRY
0.010691059
1 Medifakt(FAKT)/JPY
¥0.0385287
1 Medifakt(FAKT)/ARS
ARS$0.339946321
1 Medifakt(FAKT)/RUB
0.020902475
1 Medifakt(FAKT)/INR
0.022936371
1 Medifakt(FAKT)/IDR
Rp4.227418763
1 Medifakt(FAKT)/KRW
0.364025448
1 Medifakt(FAKT)/PHP
0.014821755
1 Medifakt(FAKT)/EGP
￡E.0.012654188
1 Medifakt(FAKT)/BRL
R$0.00141534
1 Medifakt(FAKT)/CAD
C$0.000361698
1 Medifakt(FAKT)/BDT
0.031829424
1 Medifakt(FAKT)/NGN
0.401993254
1 Medifakt(FAKT)/UAH
0.010801141
1 Medifakt(FAKT)/VES
Bs0.0353835
1 Medifakt(FAKT)/CLP
$0.2526644
1 Medifakt(FAKT)/PKR
Rs0.074247688
1 Medifakt(FAKT)/KZT
0.141903561
1 Medifakt(FAKT)/THB
฿0.00849204
1 Medifakt(FAKT)/TWD
NT$0.007870863
1 Medifakt(FAKT)/AED
د.إ0.000961907
1 Medifakt(FAKT)/CHF
Fr0.00020968
1 Medifakt(FAKT)/HKD
HK$0.002049622
1 Medifakt(FAKT)/AMD
֏0.100190346
1 Medifakt(FAKT)/MAD
.د.م0.002356279
1 Medifakt(FAKT)/MXN
$0.004909133
1 Medifakt(FAKT)/PLN
0.000954044
1 Medifakt(FAKT)/RON
лв0.001132272
1 Medifakt(FAKT)/SEK
kr0.002500434
1 Medifakt(FAKT)/BGN
лв0.000437707
1 Medifakt(FAKT)/HUF
Ft0.088545243
1 Medifakt(FAKT)/CZK
0.005488374
1 Medifakt(FAKT)/KWD
د.ك0.0000799405
1 Medifakt(FAKT)/ILS
0.000883277
1 Medifakt(FAKT)/NOK
kr0.002665557
1 Medifakt(FAKT)/NZD
$0.000440328

Medifakt ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Medifakt võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Medifakt ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Medifakt kohta

Kui palju on Medifakt (FAKT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAKT hind USD on 0.0002621 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAKT/USD hind?
Praegune hind FAKT/USD on $ 0.0002621. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Medifakt turukapitalisatsioon?
FAKT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAKT ringlev varu?
FAKT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAKT (ATH) hind?
FAKT saavutab ATH hinna summas 0.04450754499961446 USD.
Mis oli kõigi aegade FAKT madalaim (ATL) hind?
FAKT nägi ATL hinda summas 0.000173569606735217 USD.
Milline on FAKT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAKT kauplemismaht on $ 37.26K USD.
Kas FAKT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAKT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FAKT/USD kalkulaator

Summa

FAKT
FAKT
USD
USD

1 FAKT = 0.000262 USD

Kauplemine: FAKT

FAKTUSDT
$0.0002621
$0.0002621
-1.13%

