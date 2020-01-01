Euler Finance (EUL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Euler Finance (EUL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Euler Finance (EUL) teave Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Ametlik veebisait: https://www.euler.finance/ Valge raamat: https://docs.euler.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Ostke EUL kohe!

Euler Finance (EUL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Euler Finance (EUL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 196.75M $ 196.75M $ 196.75M Koguvaru: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Ringlev varu: $ 19.71M $ 19.71M $ 19.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 271.37M $ 271.37M $ 271.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Kõigi aegade madalaim: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Praegune hind: $ 9.983 $ 9.983 $ 9.983 Lisateave Euler Finance (EUL) hinna kohta

Euler Finance (EUL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Euler Finance (EUL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EUL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EUL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EUL tokeni tokenoomikat, avastage EUL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EUL Kas olete huvitatud Euler Finance (EUL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EUL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EUL MEXC-ist osta!

Euler Finance (EUL) hinna ajalugu EUL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EUL hinna ajalugu kohe!

EUL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EUL võiks suunduda? Meie EUL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EUL tokeni hinna ennustust kohe!

