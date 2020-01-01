ETHW (ETHW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ETHW (ETHW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ETHW (ETHW) teave EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Ametlik veebisait: https://ethereumpow.org/ Plokiahela Explorer: https://ethwscan.com Ostke ETHW kohe!

ETHW (ETHW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ETHW (ETHW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 167.98M $ 167.98M $ 167.98M Koguvaru: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Ringlev varu: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.98M $ 167.98M $ 167.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 130 $ 130 $ 130 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 Praegune hind: $ 1.558 $ 1.558 $ 1.558 Lisateave ETHW (ETHW) hinna kohta

ETHW (ETHW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ETHW (ETHW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHW tokeni tokenoomikat, avastage ETHW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ETHW Kas olete huvitatud ETHW (ETHW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ETHW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ETHW MEXC-ist osta!

ETHW (ETHW) hinna ajalugu ETHW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ETHW hinna ajalugu kohe!

ETHW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETHW võiks suunduda? Meie ETHW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETHW tokeni hinna ennustust kohe!

