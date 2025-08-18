ETHW (ETHW) reaalajas hind on $ 1.719. Viimase 24 tunni jooksul ETHW kaubeldud madalaim $ 1.601 ja kõrgeim $ 1.733 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 141.36226499471468 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9976494131002414.
Lüliajalise tootluse osas on ETHW muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel -1.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ETHW (ETHW) – turuteave
No.254
$ 185.34M
$ 861.08K
$ 185.34M
107.82M
107,818,999.04993
ETHW
ETHW praegune turukapitalisatsioon on $ 185.34M$ 861.08K 24 tunnise kauplemismahuga. ETHW ringlev varu on 107.82M, mille koguvaru on 107818999.04993. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ETHW (ETHW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ETHW tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00086
-0.05%
30 päeva
$ -0.178
-9.39%
60 päeva
$ +0.371
+27.52%
90 päeva
$ +0.035
+2.07%
ETHW Hinnamuutus täna
Täna registreeris ETHW muutuse $ -0.00086 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ETHW 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.178 (-9.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ETHW 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETHW $ +0.371 (+27.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ETHW 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.035 (+2.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ETHW (ETHW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.
ETHW on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ETHW investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ETHW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ETHW kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ETHW ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ETHW hinna ennustus (USD)
Kui palju on ETHW (ETHW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ETHW (ETHW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ETHW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ETHW (ETHW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ETHW (ETHW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ETHW osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ETHW osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.