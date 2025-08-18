Rohkem infot ETHW

ETHW hind(ETHW)

1 ETHW/USD reaalajas hind:

$1.721
$1.721$1.721
-0.05%1D
ETHW (ETHW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:49 (UTC+8)

ETHW (ETHW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.601
$ 1.601$ 1.601
24 h madal
$ 1.733
$ 1.733$ 1.733
24 h kõrge

$ 1.601
$ 1.601$ 1.601

$ 1.733
$ 1.733$ 1.733

$ 141.36226499471468
$ 141.36226499471468$ 141.36226499471468

$ 0.9976494131002414
$ 0.9976494131002414$ 0.9976494131002414

-0.18%

-0.05%

-1.21%

-1.21%

ETHW (ETHW) reaalajas hind on $ 1.719. Viimase 24 tunni jooksul ETHW kaubeldud madalaim $ 1.601 ja kõrgeim $ 1.733 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 141.36226499471468 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9976494131002414.

Lüliajalise tootluse osas on ETHW muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel -1.21% viimase 7 päeva jooksul.

ETHW (ETHW) – turuteave

No.254

$ 185.34M
$ 185.34M$ 185.34M

$ 861.08K
$ 861.08K$ 861.08K

$ 185.34M
$ 185.34M$ 185.34M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

ETHW praegune turukapitalisatsioon on $ 185.34M $ 861.08K 24 tunnise kauplemismahuga. ETHW ringlev varu on 107.82M, mille koguvaru on 107818999.04993.

ETHW (ETHW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ETHW tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00086-0.05%
30 päeva$ -0.178-9.39%
60 päeva$ +0.371+27.52%
90 päeva$ +0.035+2.07%
ETHW Hinnamuutus täna

Täna registreeris ETHW muutuse $ -0.00086 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ETHW 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.178 (-9.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ETHW 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETHW $ +0.371 (+27.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ETHW 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.035 (+2.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ETHW (ETHW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ETHW hinnaajaloo lehte.

Mis on ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ETHW investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

ETHW hinna ennustus (USD)

Kui palju on ETHW (ETHW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ETHW (ETHW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ETHW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ETHW hinna ennustust kohe!

ETHW (ETHW) tokenoomika

ETHW (ETHW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ETHW (ETHW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ETHW osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ETHW osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ETHW kohalike valuutade suhtes

1 ETHW(ETHW)/VND
45,235.485
1 ETHW(ETHW)/AUD
A$2.61288
1 ETHW(ETHW)/GBP
1.25487
1 ETHW(ETHW)/EUR
1.46115
1 ETHW(ETHW)/USD
$1.719
1 ETHW(ETHW)/MYR
RM7.23699
1 ETHW(ETHW)/TRY
70.11801
1 ETHW(ETHW)/JPY
¥252.693
1 ETHW(ETHW)/ARS
ARS$2,229.56019
1 ETHW(ETHW)/RUB
137.02149
1 ETHW(ETHW)/INR
150.42969
1 ETHW(ETHW)/IDR
Rp27,725.80257
1 ETHW(ETHW)/KRW
2,387.48472
1 ETHW(ETHW)/PHP
97.20945
1 ETHW(ETHW)/EGP
￡E.82.95894
1 ETHW(ETHW)/BRL
R$9.2826
1 ETHW(ETHW)/CAD
C$2.37222
1 ETHW(ETHW)/BDT
208.75536
1 ETHW(ETHW)/NGN
2,636.49906
1 ETHW(ETHW)/UAH
70.83999
1 ETHW(ETHW)/VES
Bs232.065
1 ETHW(ETHW)/CLP
$1,657.116
1 ETHW(ETHW)/PKR
Rs486.95832
1 ETHW(ETHW)/KZT
930.68379
1 ETHW(ETHW)/THB
฿55.5237
1 ETHW(ETHW)/TWD
NT$51.62157
1 ETHW(ETHW)/AED
د.إ6.30873
1 ETHW(ETHW)/CHF
Fr1.3752
1 ETHW(ETHW)/HKD
HK$13.44258
1 ETHW(ETHW)/AMD
֏657.10494
1 ETHW(ETHW)/MAD
.د.م15.45381
1 ETHW(ETHW)/MXN
$32.43753
1 ETHW(ETHW)/PLN
6.25716
1 ETHW(ETHW)/RON
лв7.42608
1 ETHW(ETHW)/SEK
kr16.41645
1 ETHW(ETHW)/BGN
лв2.87073
1 ETHW(ETHW)/HUF
Ft580.3344
1 ETHW(ETHW)/CZK
35.9271
1 ETHW(ETHW)/KWD
د.ك0.524295
1 ETHW(ETHW)/ILS
5.79303
1 ETHW(ETHW)/NOK
kr17.51661
1 ETHW(ETHW)/NZD
$2.88792

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ETHW kohta

Kui palju on ETHW (ETHW) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETHW hind USD on 1.719 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETHW/USD hind?
Praegune hind ETHW/USD on $ 1.719. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ETHW turukapitalisatsioon?
ETHW turukapitalisatsioon on $ 185.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETHW ringlev varu?
ETHW ringlev varu on 107.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHW (ATH) hind?
ETHW saavutab ATH hinna summas 141.36226499471468 USD.
Mis oli kõigi aegade ETHW madalaim (ATL) hind?
ETHW nägi ATL hinda summas 0.9976494131002414 USD.
Milline on ETHW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETHW kauplemismaht on $ 861.08K USD.
Kas ETHW sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETHW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHW hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

