Balance (EPT) reaalajas hind on $ 0.004436. Viimase 24 tunni jooksul EPT kaubeldud madalaim $ 0.004138 ja kõrgeim $ 0.004589 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.061734272639565727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003791516162432348.
Lüliajalise tootluse osas on EPT muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +1.30% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Balance (EPT) – turuteave
No.1102
$ 11.95M
$ 11.95M$ 11.95M
$ 184.15K
$ 184.15K$ 184.15K
$ 44.36M
$ 44.36M$ 44.36M
2.69B
2.69B 2.69B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,999,990
9,999,999,990 9,999,999,990
26.94%
ETH
Balance praegune turukapitalisatsioon on $ 11.95M$ 184.15K 24 tunnise kauplemismahuga. EPT ringlev varu on 2.69B, mille koguvaru on 9999999990. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.36M.
Balance (EPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Balance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00005693
+1.30%
30 päeva
$ -0.000294
-6.22%
60 päeva
$ -0.001261
-22.14%
90 päeva
$ -0.004737
-51.65%
Balance Hinnamuutus täna
Täna registreeris EPT muutuse $ +0.00005693 (+1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Balance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000294 (-6.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Balance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPT $ -0.001261 (-22.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Balance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004737 (-51.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Balance (EPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.
Balance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Balance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Balance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Balance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Balance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Balance (EPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Balance (EPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Balance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Balance (EPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Balance (EPT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Balance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Balance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
