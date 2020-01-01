Balance (EPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Balance (EPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Balance (EPT) teave Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Ametlik veebisait: https://balance.fun/ Valge raamat: https://balancefun.gitbook.io/balance Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c Ostke EPT kohe!

Balance (EPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Balance (EPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.27M $ 40.27M $ 40.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 Praegune hind: $ 0.004027 $ 0.004027 $ 0.004027 Lisateave Balance (EPT) hinna kohta

Balance (EPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Balance (EPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EPT tokeni tokenoomikat, avastage EPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EPT Kas olete huvitatud Balance (EPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EPT MEXC-ist osta!

Balance (EPT) hinna ajalugu EPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EPT hinna ajalugu kohe!

EPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EPT võiks suunduda? Meie EPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EPT tokeni hinna ennustust kohe!

