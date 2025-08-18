Rohkem infot ENS

$26.87
-1.57%1D
ENS (ENS) reaalajas hinnagraafik
ENS (ENS) hinna teave (USD)

$ 26.07
$ 27.43
$ 26.07
$ 27.43
$ 85.68745026316928
$ 6.695156653769259
ENS (ENS) reaalajas hind on $ 26.87. Viimase 24 tunni jooksul ENS kaubeldud madalaim $ 26.07 ja kõrgeim $ 27.43 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 85.68745026316928 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6.695156653769259.

Lüliajalise tootluse osas on ENS muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel -8.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ENS (ENS) – turuteave

$ 986.99M
$ 2.62M
$ 2.69B
36.73M
100,000,000
ENS praegune turukapitalisatsioon on $ 986.99M $ 2.62M 24 tunnise kauplemismahuga. ENS ringlev varu on 36.73M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ENS (ENS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ENS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.4286-1.56%
30 päeva$ -1.13-4.04%
60 päeva$ +7.31+37.37%
90 päeva$ +4.94+22.52%
ENS Hinnamuutus täna

Täna registreeris ENS muutuse $ -0.4286 (-1.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ENS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.13 (-4.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ENS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ENS $ +7.31 (+37.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ENS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.94 (+22.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ENS (ENS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ENS hinnaajaloo lehte.

Mis on ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ENS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ENS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ENS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ENS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ENS hinna ennustus (USD)

Kui palju on ENS (ENS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ENS (ENS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ENS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ENS hinna ennustust kohe!

ENS (ENS) tokenoomika

ENS (ENS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ENS (ENS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ENS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ENS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ENS kohalike valuutade suhtes

1 ENS(ENS)/VND
707,084.05
1 ENS(ENS)/AUD
A$40.8424
1 ENS(ENS)/GBP
19.6151
1 ENS(ENS)/EUR
22.8395
1 ENS(ENS)/USD
$26.87
1 ENS(ENS)/MYR
RM113.1227
1 ENS(ENS)/TRY
1,096.0273
1 ENS(ENS)/JPY
¥3,949.89
1 ENS(ENS)/ARS
ARS$34,850.6587
1 ENS(ENS)/RUB
2,141.8077
1 ENS(ENS)/INR
2,351.3937
1 ENS(ENS)/IDR
Rp433,387.0361
1 ENS(ENS)/KRW
37,319.2056
1 ENS(ENS)/PHP
1,519.4985
1 ENS(ENS)/EGP
￡E.1,296.7462
1 ENS(ENS)/BRL
R$145.098
1 ENS(ENS)/CAD
C$37.0806
1 ENS(ENS)/BDT
3,263.0928
1 ENS(ENS)/NGN
41,211.5938
1 ENS(ENS)/UAH
1,107.3127
1 ENS(ENS)/VES
Bs3,627.45
1 ENS(ENS)/CLP
$25,902.68
1 ENS(ENS)/PKR
Rs7,611.7336
1 ENS(ENS)/KZT
14,547.6867
1 ENS(ENS)/THB
฿867.901
1 ENS(ENS)/TWD
NT$806.9061
1 ENS(ENS)/AED
د.إ98.6129
1 ENS(ENS)/CHF
Fr21.496
1 ENS(ENS)/HKD
HK$210.1234
1 ENS(ENS)/AMD
֏10,271.3262
1 ENS(ENS)/MAD
.د.م241.5613
1 ENS(ENS)/MXN
$507.0369
1 ENS(ENS)/PLN
97.8068
1 ENS(ENS)/RON
лв116.0784
1 ENS(ENS)/SEK
kr256.6085
1 ENS(ENS)/BGN
лв44.8729
1 ENS(ENS)/HUF
Ft9,071.312
1 ENS(ENS)/CZK
561.583
1 ENS(ENS)/KWD
د.ك8.19535
1 ENS(ENS)/ILS
90.5519
1 ENS(ENS)/NOK
kr273.8053
1 ENS(ENS)/NZD
$45.1416

ENS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ENS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ENS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ENS kohta

Kui palju on ENS (ENS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ENS hind USD on 26.87 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ENS/USD hind?
Praegune hind ENS/USD on $ 26.87. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ENS turukapitalisatsioon?
ENS turukapitalisatsioon on $ 986.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ENS ringlev varu?
ENS ringlev varu on 36.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENS (ATH) hind?
ENS saavutab ATH hinna summas 85.68745026316928 USD.
Mis oli kõigi aegade ENS madalaim (ATL) hind?
ENS nägi ATL hinda summas 6.695156653769259 USD.
Milline on ENS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ENS kauplemismaht on $ 2.62M USD.
Kas ENS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ENS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

