Mis on Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethena (ENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethena (ENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Ethena (ENA) tokenoomika

Ethena (ENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ENA kohalike valuutade suhtes

Ethena ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ethena võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethena kohta Kui palju on Ethena (ENA) tänapäeval väärt? Reaalajas ENA hind USD on 0.7116 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ENA/USD hind? $ 0.7116 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ENA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ethena turukapitalisatsioon? ENA turukapitalisatsioon on $ 4.71B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ENA ringlev varu? ENA ringlev varu on 6.62B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENA (ATH) hind? ENA saavutab ATH hinna summas 1.5169718881109548 USD . Mis oli kõigi aegade ENA madalaim (ATL) hind? ENA nägi ATL hinda summas 0.19527090297328784 USD . Milline on ENA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ENA kauplemismaht on $ 29.85M USD . Kas ENA sel aastal kõrgemale ka suundub? ENA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENA hinna ennustust

