Ethena (ENA) reaalajas hind on $ 0.7116. Viimase 24 tunni jooksul ENA kaubeldud madalaim $ 0.7037 ja kõrgeim $ 0.7459 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5169718881109548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19527090297328784.
Lüliajalise tootluse osas on ENA muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel -8.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ethena (ENA) – turuteave
Ethena praegune turukapitalisatsioon on $ 4.71B$ 29.85M 24 tunnise kauplemismahuga. ENA ringlev varu on 6.62B, mille koguvaru on 15000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.67B.
Ethena (ENA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ethena tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.011132
-1.54%
30 päeva
$ +0.3221
+82.69%
60 päeva
$ +0.436
+158.20%
90 päeva
$ +0.3454
+94.32%
Ethena Hinnamuutus täna
Täna registreeris ENA muutuse $ -0.011132 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ethena 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3221 (+82.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ethena 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ENA $ +0.436 (+158.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ethena 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.3454 (+94.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ethena (ENA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.
Ethena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ENA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethena ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ethena hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ethena (ENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethena (ENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ethena (ENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ethena (ENA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ethena osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.