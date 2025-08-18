Rohkem infot ENA

Ethena logo

Ethena hind(ENA)

1 ENA/USD reaalajas hind:

$0.7117
$0.7117$0.7117
-1.54%1D
USD
Ethena (ENA) reaalajas hinnagraafik
Ethena (ENA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7037
$ 0.7037$ 0.7037
24 h madal
$ 0.7459
$ 0.7459$ 0.7459
24 h kõrge

$ 0.7037
$ 0.7037$ 0.7037

$ 0.7459
$ 0.7459$ 0.7459

$ 1.5169718881109548
$ 1.5169718881109548$ 1.5169718881109548

$ 0.19527090297328784
$ 0.19527090297328784$ 0.19527090297328784

-0.06%

-1.54%

-8.83%

-8.83%

Ethena (ENA) reaalajas hind on $ 0.7116. Viimase 24 tunni jooksul ENA kaubeldud madalaim $ 0.7037 ja kõrgeim $ 0.7459 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5169718881109548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19527090297328784.

Lüliajalise tootluse osas on ENA muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel -8.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethena (ENA) – turuteave

No.28

$ 4.71B
$ 4.71B$ 4.71B

$ 29.85M
$ 29.85M$ 29.85M

$ 10.67B
$ 10.67B$ 10.67B

6.62B
6.62B 6.62B

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

44.14%

0.12%

ETH

Ethena praegune turukapitalisatsioon on $ 4.71B $ 29.85M 24 tunnise kauplemismahuga. ENA ringlev varu on 6.62B, mille koguvaru on 15000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.67B.

Ethena (ENA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ethena tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.011132-1.54%
30 päeva$ +0.3221+82.69%
60 päeva$ +0.436+158.20%
90 päeva$ +0.3454+94.32%
Ethena Hinnamuutus täna

Täna registreeris ENA muutuse $ -0.011132 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ethena 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3221 (+82.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ethena 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ENA $ +0.436 (+158.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ethena 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.3454 (+94.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ethena (ENA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ethena hinnaajaloo lehte.

Mis on Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethena investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ENA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethena ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ethena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethena (ENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethena (ENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethena hinna ennustust kohe!

Ethena (ENA) tokenoomika

Ethena (ENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ethena (ENA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ethena osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethena osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ENA kohalike valuutade suhtes

1 Ethena(ENA)/VND
18,725.754
1 Ethena(ENA)/AUD
A$1.088748
1 Ethena(ENA)/GBP
0.519468
1 Ethena(ENA)/EUR
0.60486
1 Ethena(ENA)/USD
$0.7116
1 Ethena(ENA)/MYR
RM2.995836
1 Ethena(ENA)/TRY
29.026164
1 Ethena(ENA)/JPY
¥104.6052
1 Ethena(ENA)/ARS
ARS$922.952316
1 Ethena(ENA)/RUB
56.7501
1 Ethena(ENA)/INR
62.272116
1 Ethena(ENA)/IDR
Rp11,477.417748
1 Ethena(ENA)/KRW
988.327008
1 Ethena(ENA)/PHP
40.24098
1 Ethena(ENA)/EGP
￡E.34.356048
1 Ethena(ENA)/BRL
R$3.84264
1 Ethena(ENA)/CAD
C$0.982008
1 Ethena(ENA)/BDT
86.416704
1 Ethena(ENA)/NGN
1,091.409384
1 Ethena(ENA)/UAH
29.325036
1 Ethena(ENA)/VES
Bs96.066
1 Ethena(ENA)/CLP
$685.9824
1 Ethena(ENA)/PKR
Rs201.582048
1 Ethena(ENA)/KZT
385.267356
1 Ethena(ENA)/THB
฿23.05584
1 Ethena(ENA)/TWD
NT$21.369348
1 Ethena(ENA)/AED
د.إ2.611572
1 Ethena(ENA)/CHF
Fr0.56928
1 Ethena(ENA)/HKD
HK$5.564712
1 Ethena(ENA)/AMD
֏272.016216
1 Ethena(ENA)/MAD
.د.م6.397284
1 Ethena(ENA)/MXN
$13.328268
1 Ethena(ENA)/PLN
2.590224
1 Ethena(ENA)/RON
лв3.074112
1 Ethena(ENA)/SEK
kr6.788664
1 Ethena(ENA)/BGN
лв1.188372
1 Ethena(ENA)/HUF
Ft240.399828
1 Ethena(ENA)/CZK
14.900904
1 Ethena(ENA)/KWD
د.ك0.217038
1 Ethena(ENA)/ILS
2.398092
1 Ethena(ENA)/NOK
kr7.236972
1 Ethena(ENA)/NZD
$1.195488

Ethena ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ethena võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ethena ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethena kohta

Kui palju on Ethena (ENA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ENA hind USD on 0.7116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ENA/USD hind?
Praegune hind ENA/USD on $ 0.7116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethena turukapitalisatsioon?
ENA turukapitalisatsioon on $ 4.71B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ENA ringlev varu?
ENA ringlev varu on 6.62B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENA (ATH) hind?
ENA saavutab ATH hinna summas 1.5169718881109548 USD.
Mis oli kõigi aegade ENA madalaim (ATL) hind?
ENA nägi ATL hinda summas 0.19527090297328784 USD.
Milline on ENA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ENA kauplemismaht on $ 29.85M USD.
Kas ENA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ENA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

