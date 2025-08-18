Dusk Network (DUSK) reaalajas hind on $ 0.06869. Viimase 24 tunni jooksul DUSK kaubeldud madalaim $ 0.06751 ja kõrgeim $ 0.07168 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUSKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1657160542174692 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01105859193.
Lüliajalise tootluse osas on DUSK muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel +0.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dusk Network (DUSK) – turuteave
Dusk Network praegune turukapitalisatsioon on $ 33.36M$ 1.08M 24 tunnise kauplemismahuga. DUSK ringlev varu on 485.70M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.69M.
Dusk Network (DUSK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dusk Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0019061
-2.70%
30 päeva
$ +0.00083
+1.22%
60 päeva
$ +0.01508
+28.12%
90 päeva
$ -0.01928
-21.92%
Dusk Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris DUSK muutuse $ -0.0019061 (-2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dusk Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00083 (+1.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dusk Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DUSK $ +0.01508 (+28.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dusk Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01928 (-21.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dusk Network (DUSK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.
Dusk Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dusk Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DUSK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dusk Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dusk Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dusk Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dusk Network (DUSK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dusk Network (DUSK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dusk Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dusk Network (DUSK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUSK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dusk Network (DUSK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dusk Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dusk Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
