Dusk Network hind(DUSK)

$0.06869
-2.70%1D
USD
Dusk Network (DUSK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:49:08 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) hinna teave (USD)

$ 0.06751
24 h madal
$ 0.07168
24 h kõrge

+0.02%

-2.70%

+0.32%

+0.32%

Dusk Network (DUSK) reaalajas hind on $ 0.06869. Viimase 24 tunni jooksul DUSK kaubeldud madalaim $ 0.06751 ja kõrgeim $ 0.07168 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUSKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1657160542174692 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01105859193.

Lüliajalise tootluse osas on DUSK muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel +0.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dusk Network (DUSK) – turuteave

No.726

$ 33.36M
$ 1.08M
$ 68.69M
485.70M
1,000,000,000
500,000,000
48.56%

ETH

Dusk Network praegune turukapitalisatsioon on $ 33.36M $ 1.08M 24 tunnise kauplemismahuga. DUSK ringlev varu on 485.70M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.69M.

Dusk Network (DUSK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dusk Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0019061-2.70%
30 päeva$ +0.00083+1.22%
60 päeva$ +0.01508+28.12%
90 päeva$ -0.01928-21.92%
Dusk Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris DUSK muutuse $ -0.0019061 (-2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dusk Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00083 (+1.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dusk Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DUSK $ +0.01508 (+28.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dusk Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01928 (-21.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dusk Network (DUSK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dusk Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dusk Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DUSK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dusk Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dusk Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dusk Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dusk Network (DUSK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dusk Network (DUSK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dusk Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dusk Network hinna ennustust kohe!

Dusk Network (DUSK) tokenoomika

Dusk Network (DUSK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUSK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dusk Network (DUSK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dusk Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dusk Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DUSK kohalike valuutade suhtes

Dusk Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dusk Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dusk Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dusk Network kohta

Kui palju on Dusk Network (DUSK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUSK hind USD on 0.06869 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUSK/USD hind?
Praegune hind DUSK/USD on $ 0.06869. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dusk Network turukapitalisatsioon?
DUSK turukapitalisatsioon on $ 33.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUSK ringlev varu?
DUSK ringlev varu on 485.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUSK (ATH) hind?
DUSK saavutab ATH hinna summas 1.1657160542174692 USD.
Mis oli kõigi aegade DUSK madalaim (ATL) hind?
DUSK nägi ATL hinda summas 0.01105859193 USD.
Milline on DUSK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUSK kauplemismaht on $ 1.08M USD.
Kas DUSK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUSK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUSK hinna ennustust.
Dusk Network (DUSK) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

