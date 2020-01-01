Dusk Network (DUSK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dusk Network (DUSK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dusk Network (DUSK) teave Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Ametlik veebisait: https://www.dusk.network Valge raamat: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Ostke DUSK kohe!

Dusk Network (DUSK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dusk Network (DUSK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.21M $ 32.21M $ 32.21M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.32M $ 66.32M $ 66.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Praegune hind: $ 0.06632 $ 0.06632 $ 0.06632 Lisateave Dusk Network (DUSK) hinna kohta

Dusk Network (DUSK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dusk Network (DUSK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUSK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUSK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUSK tokeni tokenoomikat, avastage DUSK tokeni reaalajas hinda!

